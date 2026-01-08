La víctima, de 50 años, sufrió graves pero leves heridas leves y visibles en Palermo por un vidrio de doble protección que cayó desde un departamento desocupado sobre su cabeza cuando se encontraba comiendo en un bar de la calle Ciudad de la Paz al 300. A consecuencia del impacto, sufrió un corte profundo en el antebrazo izquierdo y un traumatismo en la cabeza, aunque los médicos confirmaron que no corre riesgo vital alguno.

Sucedió el 13 de diciembre, pero las imágenes se viralizaron recientemente, generando conmoción en la zona. En los videos se observa cómo el vidrio de aproximadamente un metro cuadrado se desploma desde varios metros de altura y golpea cerca del hombre, esparciendo fragmentos sobre la vereda y la entrada del local. Aquella mesa donde estaba sentado recibió el impacto directo, quedando seriamente abollada y cubierta de cristales rotos y esparcidos.

Automáticamente, personal del SAME llegó al instante para atender al herido, mientras la Comisaría Vecinal 14B aseguró el lugar. Según testigos, el hombre había salido a la vereda para encender un cigarrillo cuando ocurrió el accidente. El vidrio laminado, diseñado para resistir golpes, terminó destruido, lo que da cuenta de la fuerza.

En esta misma línea, la Unidad de Flagrancia Norte, bajo la supervisión de Amanda Berstein, investiga las causas del desprendimiento y busca determinar si hubo negligencia o desgaste en la estructura del departamento desocupado. Al mismo tiempo, el bar decidió reubicar las mesas y reforzar la seguridad en el ingreso, para evitar un accidente similar.

Según lo comentado por vecinos y transeúntes, la magnitud del incidente causó sorpresa, alarma y gran conmoción. Julio, un residente cercano, afirmó: “Está bien. Ya le sacaron los 20 puntos de la cabeza. Tiene mal el brazo, tres tendones cortados y necesitará rehabilitación. Fue un susto enorme para todos los que estábamos cerca”.

Aun, el caso sigue bajo investigación, y las imágenes que muestran la caída del vidrio sirven como advertencia sobre los riesgos de materiales de gran tamaño en edificios antiguos o desocupados, especialmente en barrios con alto tránsito.

El empleado de la cafetería, identificado como Lautaro, narró con precisión los momentos del accidente que dejó herido a un vecino en Palermo: “Nos encontrábamos en el fondo haciendo producción, cumpliendo nuestras tareas cotidianas, cuando escuchamos un golpe seco y potente. Salimos inmediatamente para ver qué había pasado. Fue un estruendo impresionante, como si algo pesado hubiera caído desde el cielo”, contó en una entrevista televisiva.

Seguido a eso, al salir a la calle, encontraron a Pablo “bastante desvanecido y aturdido”. La fuerza del viento hacía temer que más fragmentos de vidrio cayeran, por lo que los empleados buscaron refugio debajo del balcón. “No sabíamos si iba a caer más, así que nos resguardamos hasta estar seguros”, recordó Lautaro.

Allí, los primeros minutos fueron vitales para la atención de la víctima. Se lo sentó en una silla, se le colocó un torniquete y se limpió la herida mientras se controlaba el sangrado. Según el relato, presentaba cortes con sangre en la cabeza, nuca, espalda y brazo izquierdo. “Tenía varios cortes, algunos profundos, sobre todo en el brazo izquierdo, mientras que en la cabeza, nuca y espalda eran más superficiales, pero visibles. La escena era impactante", agregó.

Cuando se le preguntó si el consorcio del edificio había tomado medidas de prevención, respondió: “Desconozco".

