Tras días de agonía, murió la única sobreviviente del choque fatal de Entre Ríos

Las autoridades médicas del Hospital San Martín de Paraná confirmaron, este miércoles, el fallecimiento de Astrid Raquel Martínez (17), quien había ingresado al centro de salud con quemaduras en el 95% de su cuerpo, producto del incendio que se desató tras el vuelco del vehículo en el que viajaba junto a su madre, sus hermanas y su tíom en en Chajarí, Entre Ríos.

El accidente ocurrió este fin de semana sobre la ruta 14 en el acceso a Chajarí. Según informaron medios locales, la familia viajaba desde General Roca, Río Negro, hacia Misiones, donde planeaban pasar sus vacaciones.

Por motivos que aún se investigan, el Volkswagen Suran en el que se trasladaban rozó el guardarraíl, volcó y se incendió casi de inmediato. Al llegar al lugar, personal policial y bomberos encontraron el vehículo completamente calcinado.

En el accidente murieron Carmen Techeira (44), sus hijas Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17), y su hermano David Techeira (30), cuyos cuerpos fueron hallados sin vida dentro del auto.

Astrid había logrado salir con vida del vehículo y fue trasladada de urgencia, primero a un hospital local y luego derivada a Paraná debido a la gravedad de su cuadro.

Desde su ingreso, los médicos advirtieron que el pronóstico era reservado, y la joven permaneció en coma, con asistencia respiratoria mecánica.

