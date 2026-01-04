Violento choque frontal en Entre Ríos deja tres personas muertas

Un violento choque frontal en la Ruta 20 dejó tres personas muertas y otras tres resultaron con heridas de gravedad. El hecho que ocurrió a las 4.30 de la madrugada de este domingo se convirtió en una noticia trágica para la provincia de Entre Ríos.

La colisión entre un Fiat Palio y un Volkswagen Surán dejó sin vida a un joven de 18 años y dos mujeres, una de 32 años y otra de 79. En tanto, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales con distintas clases de pronóstico reservado.

Qué televisores se quedarán sin Netflix a partir de marzo de 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pese a que continúa la investigación, por el momento no hay información oficial acerca de cómo se produjo el violento choque, que dejó por varias horas la ruta totalmente cortada al tránsito. De las imágenes que se difundieron se deduce que la colisión fue muy fuerte y que ambos vehículos quedaron irreconocibles.

El impacto se concretó a unos 500 metros del acceso Gilbert, en Gualeguaychú. Ese tramo es un trazado recto, por lo que se cree que uno de los vehículos cambió de carril.

La colisión entre un Fiat Palio y un Volkswagen Surán dejó sin vida a un joven de 18 años y dos mujeres

En el Fiat Palio que circulaba hacia el sur viajaban tres jóvenes, de los cuales un chico de 18 años tuvo que ser rescatado por los bomberos de entre los hierros del vehículos y sobre el que se confirmó que murió en el impacto. En tanto, sus acompañantes, dos chicas de 16 y 17 años, fueron derivadas a centros asistenciales.

Por su parte, en la Surán viajaban también tres personas, de los cuales el conductor de 39 años fue trasladado de urgencia hacia un hospital cercano, y dos mujeres perdieron la vida en el momento. Una, de 32 años, viajaba de acompañantes en el asiento delantero, mientras que la otra de 39 años se ubicaba en el asiento trasero. Se desconoce hasta el momento si llevaban puestos los cinturones de seguridad en el momento de la colisión.

“Infierno en la Tierra”: cómo es la cárcel de Brooklyn donde fue trasladado Maduro y pasaron El Chapo y Diddy Combs

En el lugar trabajaron agentes policiales de la provincia, entre ellos personal especializado en criminalística y ambulancias de distintas localidades. El accidente es investigado por la fiscalía de turno de Gualeguaychú.



Por el momento, una de las fuentes de la investigación confirmó que se encuentran investigando las causas del choque. Entre los factores destacan la imprudencia al volante o si el impacto se dio por la visibilidad reducida.