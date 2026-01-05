Otra tragedia en Entre Ríos: cuatro muertos en un auto que volcó y se prendió fuego sobre la ruta

Otra tragedia vial se produjo en la provincia de Entre Ríos, luego de que un auto volcara, se prendiera fuego y dejara cuatro víctimas fatales sobre la Ruta Nacional 14. Además, una chica de 17 años fue rescatada con quemaduras y trasladada al hospital de la ciudad, tras la cual la derivaron a un centro asistencial de Paraná.

El caso se dio pasada la una de la madrugada del lunes en el cruce de la Ruta Nacional 14 y la avenida 25 de mayo, donde un Volkswagen Suran volcó y se prendió fuego tras perder el control y quedar tumbado.

Las fuentes consultadas indicaron que los fallecidos son David Techeira, de 30 años y oriundo de Misiones, junto con tres mujeres. Se trata de Nora del Carmen, de 44 años, y sus hijas Gabriela Liz Martínez y Omaira Ruth Martínez de 20 y 17.

El subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra, afirmó ante la prensa local que el auto siguió de largo en una curva, impactó contra una alcantarilla y volcó. Rápidamente, bomberos voluntarios de Chajarí trabajaron en el sitio de la tragedia para sofocar el fuego.

El caso se suma al accidente del viernes 2 de enero, cuando una pareja rosarina y una mujer uruguaya murieron al chocar de frente en la Ruta Nacional 136, cerca de Gualeguaychu.

Además falleció otra mujer, también de nacionalidad uruguaya, quien manejaba una camioneta Kia y se habría cruzado de carril al intentar esquivar un espejo de agua en la ruta.