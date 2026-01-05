Tragedia en Misiones: tres niñas murieron ahogadas en una laguna

Tres niñas de 7 años murieron ahogadas en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera en la ciudad de Apóstoles, informó la Policía de Misiones.

Misiones: el Gobierno lanzó una nueva moratoria para el impuesto provincial automotor

Tragedia en Misiones

La Justicia investiga las causas del trágico episodio en el que fallecieron las pequeñas por asfixia por inmersión, "pese a la rápida intervención policial y sanitaria, y a las maniobras de reanimación" que les realizaron.

El hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 15.40 horas, cuando efectivos de la Policía de Misiones, con colaboración de División Infantería y Comando Radioeléctrico, fue comisionado por el CIO 911 ante una llamada de emergencia que alertaba sobre niños en una laguna cercana barrio Cantera.

Una vez en el lugar los efectivos, junto a una ambulancia del hospital local, constataron que las tres niñas "presentaban signos de ahogamiento por asfixia por inmersión" por lo que iniciaron "de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se dispuso el traslado urgente al hospital local".

Pese a los esfuerzos realizados tanto en el lugar como en el centro de salud, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de las tres pequeñas.

Incautaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta robada en Buenos Aires

Quiénes eran las niñas fallecidas

Las víctimas fueron identificadas por la Policía como Agustina Nicol Olivera (7), Zoe Alma Mía Da Silva (7) y Ramona Beatriz Villalba (7).

Según fuentes policiales "las menores, se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por causas que se tratan de establecer, ingresaron al agua".

Los familiares fueron asistidos y acompañados en el lugar por personal policial y sanitario. Además se solicitó la intervención del médico policial y de Policía Científica, y se avisó al magistrado interviniente. Las actuaciones judiciales quedaron en curso para determinar las circunstancias del hecho.