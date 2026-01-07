Accidente fatal frente a la casa de Cristina Kirchner: un peatón murió tras una persecución policial en San Telmo

Un peatón murió y otra persona resultó herida tras un violento accidente de tránsito ocurrido este martes cerca de las 11 de la mañana en el barrio porteño de San Telmo, frente al edificio ubicado en San José 1111, donde se encuentra detenida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hecho se produjo en el marco de una persecución policial iniciada minutos antes por una moto sin patente.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron al motociclista circulando sin chapa patente en la zona de San Telmo y le dieron la voz de alto. Lejos de detenerse, el conductor aceleró e intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras.

La secuencia terminó en la esquina de Humberto Primo y San José, cuando la moto impactó contra un taxi que circulaba por el lugar. A raíz del choque, el conductor del taxi perdió el control del vehículo, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones que caminaban por la zona.

Personal del SAME arribó rápidamente al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar a una de las víctimas en plena vía pública, pero el peatón murió como consecuencia de las graves heridas sufridas. La segunda persona atropellada fue trasladada con lesiones, mientras que el taxista también recibió asistencia médica por el estado de shock en el que se encontraba.

Testigos indicaron que el conductor del taxi descendió del vehículo visiblemente conmocionado y debió ser contenido por efectivos policiales que custodian la zona.

En tanto, el motociclista que había intentado escapar fue detenido en el lugar. Al momento de su aprehensión, la policía encontró entre sus pertenencias una chapa patente con pedido de secuestro, lo que refuerza la hipótesis de que el rodado era robado.

El accidente ocurrió en un área con fuerte presencia policial debido a la detención domiciliaria de la expresidenta, lo que permitió una rápida intervención de los servicios de emergencia. La Justicia investiga ahora las responsabilidades en la cadena de hechos que derivaron en la muerte del peatón, mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona.

