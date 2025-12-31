Un hombre de 49 años murió al ser atropellado por una mujer alcoholizada mientras se dirigía hacia su trabajo en Nordelta. La víctima estaba a pocos días de ser padre, y la mujer que se encontraba detrás del volante fue imputada por homicidio culposo.

El accidente ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre, cuando la víctima, Ramón Oscar Olivera (49), fue embestido por una camioneta Jeep Renegade conducida por Yesica Loreley Quevedo (41), quien circulaba con 0,63 gramos de alcohol en sangre. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona se ve el momento en el que el vehículo impacta al hombre mientras este cruzaba el Corredor Bancalari.

En las imágenes se puede ver cómo la víctima caminaba pegado al cordón y fue impactado por la espalda sin poder reaccionar. El hombre, quien perdió la vida en el momento como consecuencia del choque, se encontraba organizando el festejo de sus 50 años, que cumpliría el 7 de enero, y en breve sería padre por primera vez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según indicó Clarín, la conductora fue imputada por homicidio culposo, un delito excarcelable. En paralelo, si bien algunos familiares de Olivera reclamaron que la mujer había salido en libertad bajo fianza, fuentes judiciales señalaron que esto no se había concretado al menos hasta el mediodía de este miércoles.

El accidente tuvo lugar el pasado domingo, alrededor de las 7 de la mañana, en General Pacheco, a la altura del barrio cerrado Santa Bárbara. El hombre había salido desde su casa en Grand Bourg (Malvinas Argentinas) en dirección hacia Nordelta, donde trabajaba realizando tareas de mantenimiento.

La mujer implicada en el choque fatal de Punta del Este no podrá salir de Uruguay

Para llegar a su trabajo la víctima se tomaba tres colectivos y luego caminaba hasta encontrarse con uno de sus compañeros, con quien llegaban juntos al country en el que realizaban tareas de albañilería, pintura, plomería y jardinería.

Olivera, nacido en la provincia de Corrientes, vivía en Ricardo Rojas, provenía de una familia numerosa de 15 hermanos y se había conocido a mediados de este año con su actual pareja, Paola (42), quien a los dos meses quedó embarazada.

Quien protagonizó el siniestro es Loreley Quevedo, quien actualmente vive en Lomas de Zamora y tiene un emprendimiento de venta de mats (colchonetas) para yoga. La mujer llevaba 0,63 gramos de alcohol en sangre, cuando el permitido en provincia de Buenos Aires es 0, y la camioneta Jeep Renegade que conducía tenía siete infracciones por exceso de velocidad.

En el caso intervino la comisaría 2da. de Tigre y en principio quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, de turno en Benavídez, aunque luego pasó a su colega José Amallo.

AS/ML