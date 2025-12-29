Choque en la Avenida General Paz entre un camión y un colectivo 117: hay 18 heridos

Un camión frigorífico que circulaba por la colectora de la avenida General Paz chocó contra un colectivo de la línea 117 en el barrio porteño de Villa Devoto, a la altura de Griveo, sentido Río de la Plata, durante la mañana de este lunes.

Por el impacto, 18 personas resultaron heridas y fueron asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). 10 de los heridos debieron ser trasladados en ambulancias a los hospitales Zubizarreta, Vélez Sarsfield y Pirovano, mientras que el resto recibió atención en el lugar, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando el camión que transportaba alimentos impactó desde atrás al ómnibus justo al llegar a la esquina, por razones que aún se desconocen. Como consecuencia del choque, se produjo una pérdida de combustible del camión, por lo que los equipos de emergencia debieron controlar el derrame para evitar riesgos.

Sobre los choferes, el titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó en diálogo con LN+ que ambos sufrieron “politraumatismos varios”. Precisó además que el conductor del colectivo presentaba heridas cortantes y un latigazo cervical, producto de la violencia del impacto. Según describió, “el impacto fue fuerte”, al punto de que el camión rompió el parabrisas y parte de su estructura delantera, mientras que en el colectivo estallaron ventanillas, el parabrisas y el vidrio trasero.

En el operativo trabajan al menos 20 móviles del SAME y una unidad de triage, que permite evaluar la gravedad de cada caso y asistir a los pasajeros con cuellos ortopédicos y camillas. De acuerdo con Crescenti, tanto los pasajeros como los choferes del camión y del colectivo están fuera de peligro.

Debido al despliegue de la Policía y del SAME, uno de los carriles de la colectora de la General Paz permanece restringido, lo que genera demoras en la zona durante una franja horaria clave para el tránsito.

Una pareja murió este sábado tras sufrir un fuerte choque frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 225, en el partido bonaerense de Las Flores. Una menor de 13 años, hija del matrimonio fallecido, fue trasladada al hospital Las Flores y se encuentra en grave estado.

El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando una camioneta Renault Kangoo chocó de frente contra una Volkswagen Amarok. Los vehículos iban por carriles contrarios y los peritos aún investigan las causas que desencadenaron el siniestro.

La camioneta Volkswagen Amarok era conducida por una mujer de nacionalidad extranjero y con DNI argentino, que sufrió heridas leves y fue trasladada al mismo centro de salud que la menor de edad, aunque en su caso sin riesgo de vida.

Las causas del fatal siniestro aún se encuentran en investigación y la causa, en principio caratulada como doble homicidio culposo, quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N°3 de Las Flores.

