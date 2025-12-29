Accidente ferroviario en México deja al menos 13 muertos y 98 heridos

Hay al menos 13 muertos y 98 personas heridas luego que un tren se accidentara este domingo en el estado de Oaxaca, en el sur de México. El transporte, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

“Derivado de este accidente, 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas (...) y lamentablemente 13 personas perdieron la vida", dijo en un comunicado la Marina de México, que opera la línea ferroviaria.

Al accidente dejó al menos 13 muertos

De esta forma, la Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para “determinar las causas de los hechos” y recuperar la operatividad de la vía ferroviaria. Al mismo tiempo, la Fiscalía General del país señaló que abrió investigaciones para conocer los motivos del accidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Agentes ministeriales de la fiscalía federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas", expresó la fiscal general Ernestina Godoy, en la red social X.

Por su parte, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, sostuvo que los heridos fueron trasladados a hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas en Oaxaca.

La fundación PETA rindió homenaje a Brigitte Bardot por su lucha por los derechos de los animales

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal", agregó.

Asimismo indicó que el accidente se había registrado "a la altura de Nizanda, Oaxaca", cuando "se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren, conformado por "dos locomotoras y cuatro vagones".

El segundo accidente en los últimos días

El caso se suma a otro accidente del 20 de diciembre, cuando un tren de la misma ruta chocó en el estado de Chiapas, en el sur, con un camión de carga que intentó ganarle el paso, aunque ese incidente no dejó víctimas mortales.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.

BGD/ML