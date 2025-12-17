México ofrece mediar para evitar conflicto entre EE.UU. y Venezuela

México se ofreció a mediar entre Estados Unidos y Venezuela mientras el bloqueo de petroleros ordenado por el presidente Donald Trump aumenta la tensión entre ambas naciones.

“Siempre podemos actuar como un punto de negociación si así lo consideran las partes”, dijo el miércoles la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa diaria. “Las partes tendrían que proponernos. Y, si no, buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”.

El martes, Trump ordenó un bloqueo de los petroleros sancionados que entran y salen de los puertos venezolanos, intensificando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro mientras EE.UU. refuerza su presencia militar en la región.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, escribió Trump en redes sociales el martes. “Solo crecerá, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes”.

El papel de Naciones Unidas

Sheinbaum también dijo que las Naciones Unidas deben ayudar a buscar una solución pacífica a la disputa. Afirmó que no ha hablado con Maduro.

Los bloqueos dirigidos a los gobiernos tienden a afectar a la población civil en su lugar, señaló Sheinbaum, citando como ejemplo la política de EE.UU. hacia Cuba.

La semana pasada, EE.UU. confiscó un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela. El Pentágono también ha llevado a cabo decenas de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, mientras Trump ha sugerido que EE.UU. también podría atacar objetivos en tierra.