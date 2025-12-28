Trágico choque frontal en la Ruta 3: una pareja fallecida y una menor internada

Una pareja murió tras sufrir un fuerte choque frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 225, en jurisdicción del partido bonaerense de Las Flores. Una menor de 13 años, hija del matrimonio fallecido, también fue víctima del siniestro y se encuentra en estado grave.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del sábado 27 de diciembre, cuando una camioneta Renault Kangoo chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. Los vehículos iban por carriles contrarios y los peritos aún investigan las causas que desencadenaron el siniestro.

La pareja que viajaba en el vehículo utilitario, conformada por Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa, murió en el acto como consecuencia del impacto, mientras que su hija de 13 años sufrió heridas de consideración y fue derivada al Hospital de Las Flores en estado grave.

Por su parte, la camioneta Volkswagen Amarok era conducida por Caro Márquez Eloy, de nacionalidad extranjero y con DNI argentino, sufrió heridas leves y fue trasladada al mismo centro de salud que la menor de edad, aunque en su caso sin riesgo de vida.

En las imágenes difundidas sobre el accidente se puede ver como el vehículo utilitario quedó con el capot destrozado, mientras que la camioneta de mayor porte sufrió roturas en la parrilla, particularmente del lado del conductor. Tras el siniestro, la Ruta Nacional 3 estuvo cortada hasta alrededor de las 11 de la mañana del sábado.

La pareja que falleció en el accidente era oriunda de Berisso, trabajaban en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y formaban parte de la comunidad ucraniana de la zona mediante la comisión directiva de la Asociación Ucraniana "Renacimiento".

En el lugar del siniestro Bomberos Voluntarios, Policía vial y personal de Corredores Viales. Las causas aún se encuentran en investigación y la causa, en principio caratulada como doble homicidio culposo, quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N°3 de Las Flores.

