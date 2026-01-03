Cristina Kirchner recibió el alta médica tras dos semanas de internación

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este sábado el alta médica tras haber permanecido 14 días internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según confirmó un parte médico oficial del Sanatorio Otamendi.

El comunicado detalló que la evolución fue favorable, motivo por el cual se procedió al retiro del drenaje peritoneal y al inicio de un tratamiento antibiótico por vía oral. El seguimiento de la recuperación continuará en su domicilio y quedará a cargo de su equipo médico personal, sin necesidad de cuidados sanatoriales.

El último parte previo había sido difundido el 29 de diciembre, cuando los profesionales indicaron la conveniencia de prolongar la internación para un control más estrecho del cuadro clínico. A partir de ese informe, el Tribunal Oral Federal N°2 avaló que la exvicepresidenta permaneciera internada, en el marco del régimen de prisión domiciliaria que cumple.

En aquel informe se consignaba que la paciente toleraba dieta blanda, presentaba eliminación de gases y una catarsis positiva, indicadores considerados clave para evaluar la evolución del íleo postoperatorio. Esos parámetros fueron monitoreados de forma diaria por el equipo médico.

Peritonitis y una cirugía de urgencia

Fernández de Kirchner, de 72 años, había sido trasladada al Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre, luego de experimentar dolores abdominales agudos en su vivienda. El ingreso al centro de salud se produjo tras la correspondiente autorización judicial, requerida debido a su situación procesal. Tras estudios complementarios, los médicos indicaron una cirugía de urgencia.

Durante la internación, la evolución clínica requirió controles continuos, administración de antibióticos endovenosos y el mantenimiento de un drenaje peritoneal. Una tomografía computada abdominal confirmó el íleo postoperatorio, una complicación que fue tratada con medidas de soporte, ajustes en la medicación y control del balance hídrico, a la espera de una resolución espontánea.

El Sanatorio Otamendi ha sido un centro de referencia para la exmandataria en otros episodios de salud. En 2021 se sometió allí a una histerectomía, mientras que en 2013 fue intervenida en la Fundación Favaloro por una colección subdural crónica y, en 2012, en el Hospital Austral por un tumor de tiroides.

CFK continuará ahora la recuperación en su departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena en la causa “Vialidad” por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció una pena de seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.

DCQ