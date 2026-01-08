Diferentes localidades de la provincia de Salta fueron golpeadas fuertemente por una tormenta que, en algunas regiones, provocó la caída de aproximadamente 100 milímetros de agua en menos de una hora. Como consecuencia, se produjeron inundaciones, grandes deslizamientos de barro y tanto autos como establecimientos y casas fueron afectados.

En las imágenes que trascendieron en redes sociales y medios locales se puede ver como el feroz diluvio de este miércoles por la tarde arrasó con diferentes zonas de la provincia, provocando avalanchas de agua, barro y la caída de árboles, entre otras consecuencias.

Una de las zonas más afectadas fue el Valle de Lerma, en el centro de la provincia, donde el diluvio derivó en la crecida del Arroyo San Vicente que, además de las consecuencias producidas por las grandes cantidades de agua, también implicó que varios conductores quedaran varados sobre la ruta nacional 68 y que algunas líneas de transporte debieran interrumpir su funcionamiento.

Según indicó el medio El Tribuno, en la zona de Rosario de Lerma cayeron 96 milímetros de agua en menos de una hora y también se sintieron las consecuencias. Allí el diluvio derivó en calles completamente cubiertas por agua, una situación que dificultó el tránsito, provocó la caída de árboles y postes por al ablandamiento de la tierra e inundó varias viviendas que, en ocasiones anteriores, no habían registrado consecuencias similares frente a un temporal.

Otras localidades salteñas, como La Merced y La Florida, sufrieron particularmente el desborde de un canal que interrumpió por completo el acceso a la ciudad, dado que los ingresos por ruta 36 y ruta 68 quedaron intransitables. La situación provocó que varios vehículos quedaran varados en la zona.

Frente a la situación, se desplegó un operativo que involucró a la Policía de Salta, la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y equipos municipales, junto a diferentes tareas de monitoreo y relevamiento para hacer seguimiento de la situación, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera abrupta.

El fenómeno climático ocurrió generó un estado de emergencia en la región, motivó por el que el Gobierno de la Provincia solicitó ayuda frente a las pérdidas registradas en las diferentes localidades.

