Demoras y enojo de los pasajeros: vuelos afectados en Aeroparque y Córdoba por el temporal

Las operaciones aéreas, entre despegues y aterrizajes, se encuentran afectadas este jueves en el Aeroparque Jorge Newbery a raíz de las tormentas que se registraron en distintos puntos del país y que obligaron a la cancelación de vuelos y la reprogramación de otros servicios.

El aeropuerto registró demoras significativas, de entre 30 minutos y una hora promedio, debido a que varias aeronaves no pudieron regresar a tiempo desde sus puntos de origen por las condiciones climáticas adversas.

El calor derritió el asfalto de Aeroparque y obligó a suspender las operaciones | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué aerolíneas se vieron afectadas en Aeroparque

Aerolíneas Argentinas es una de las compañías más afectadas, ya que cinco de sus aviones sufrieron las consecuencias del granizo y debieron quedar “en inspección”, por lo que no pudieron despegar ayer desde Córdoba.

Según informó Noticias Argentinas, una de esas aeronaves ya fue recuperada y se encuentra nuevamente en servicio, mientras que se trabaja para volver a poner a disposición de las operaciones a las cuatro restantes.

Por su parte, el aeropuerto de Córdoba cerró temporalmente debido al violento temporal de viento y granizo que se abatió sobre la zona de la estación aérea.

La capital mediterránea fue golpeada por un fuerte temporal, con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora y una intensa caída de granizo de gran tamaño. El fenómeno provocó destrozos en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y en numerosos vehículos que estaban al aire libre, además de causar daños en varios aviones que se encontraban aterrizando o estacionados en las plataformas de la terminal aérea.

Incluso, un avión de Latam sufrió la rotura de su parabrisas a causa del granizo. Este jueves por la mañana, las condiciones adversas persistían en el aeropuerto cordobés, lo que dificultaba la normalización de las operaciones.

La afectación de cinco aeronaves de la compañía estatal obligó a Aerolíneas Argentinas a reprogramar varios servicios y, si bien los cambios fueron debidamente informados a los pasajeros, la situación no impidió que numerosas personas se concentraran en los mostradores al momento de viajar.

En paralelo, cuatro vuelos de Flybondi debieron ser cancelados, ya que varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio.IP

Las demoras en los despegues generan, a su vez, retrasos en los arribos, ya que los vuelos que parten tarde llegan también con atraso, provocando un efecto dominó que impacta en los servicios posteriores del día.

Fuentes aeroportuarias indicaron que la situación podría normalizarse durante las últimas horas de la tarde, a medida que las aeronaves afectadas sean puestas nuevamente en servicio. No obstante, Aerolíneas Argentinas informó que no presenta ni prevé nuevas cancelaciones hasta el momento.

LT