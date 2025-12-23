La provincia de Salta permanece en alerta sanitaria después de la confirmación de una seguidilla de casos de hantavirus, una enfermedad viral grave que se transmite principalmente por el contacto con roedores infectados. Ante el aumento de contagios, el Ministerio de Salud provincial confirmó 12 casos y 5 fallecimientos en las últimas horas, lo que encendió la preocupación de las autoridades y reforzó los operativos de vigilancia epidemiológica en distintas zonas.

Así lo informó el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, al detallar que 7 de las personas afectadas evolucionaron de manera favorable y ya recibieron el alta médica, mientras el resto continúa bajo seguimiento clínico. Desde los equipos de salud se mantiene el monitoreo permanente de los contactos estrechos para detectar de forma temprana posibles nuevos contagios y reforzar las tareas de control sanitario.

Durante la investigación epidemiológica, la distribución de los casos muestra un fuerte impacto en el norte provincial. Orán concentra la mayor cantidad de diagnósticos, con seis casos, seguido por los departamentos de Anta y San Martín, con dos cada uno. También se registraron contagios en Rosario de Lerma y General Güemes.

Según las autoridades, el brote está asociado a la circulación del virus en áreas rurales, donde la presencia de roedores aumenta por factores ambientales y condiciones de vivienda.

Se trata de una zoonosis, lo que significa que es una enfermedad que se transmite de animales a seres humanos

El hantavirus se transmite, principalmente, por la inhalación de partículas microscópicas provenientes de la orina, la saliva o las heces de roedores infectados, que pueden quedar suspendidas en el aire, situaciones que suelen darse al limpiar galpones, depósitos, viviendas cerradas por largos períodos o espacios donde se detecta actividad de roedores. Las mordeduras son poco frecuentes y, en Sudamérica, solo la variante conocida como virus Andes puede transmitirse.

Sobre este escenario, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de adoptar medidas de prevención. A nivel nacional, el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación reflejó un aumento del 17% en los casos de hantavirosis en lo que va del año, en comparación con el promedio registrado entre 2020 y 2024.

Ahora, la proporción de contagios se concentra en la región Centro del país, que reúne el 70% de los casos, seguida por la región Sur con el 17%. En el NOA, que incluye a Salta, Jujuy y Tucumán, los registros se mantienen dentro de los valores esperados para la temporada 2025-2026, aunque las autoridades advierten que la vigilancia debe sostenerse.

Qué es el hantavirus y cuáles son sus principales formas de contagio

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus Hanta. Se trata de una zoonosis, lo que significa que es una enfermedad que se transmite de animales a seres humanos. Allí, los principales portadores son los roedores silvestres (como el ratón colilargo), quienes no se enferman pero eliminan el virus a través de sus fluidos.

Se produce principalmente cuando el ser humano entra en contacto con el virus presente en la orina, la saliva o las heces de los roedores infectados en ambientes cerrados y poco ventilados. Las vías más comunes son:

⇒ Inhalación (la más frecuente): Ocurre al respirar aire contaminado por partículas microscópicas de excrementos o saliva de ratón que se han secado y se han suspendido en el aire (aerosoles). Esto suele suceder al limpiar lugares cerrados como galpones, cabañas o depósitos que han estado sin ventilar.

⇒ Contacto directo: Al tocar roedores, sus nidos o sus excreciones, y luego llevarse las manos a la boca, nariz u ojos.

⇒ Mordeduras: El virus puede entrar directamente al torrente sanguíneo si un ratón infectado muerde a una persona.

⇒ Vía interhumana (contacto entre personas): Se ha documentado en variantes específicas. Puede ocurrir por contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de la enfermedad.

Además, los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe fuerte, pero evolucionan rápidamente: fiebre alta y escalofríos; dolores musculares intensos (especialmente en espalda y piernas); dolor de cabeza y mareos; náuseas, vómitos o dolor abdominal; y dificultad para respirar, el síntoma más crítico.

Cuáles son las medidas de prevención recomendables

⇒ Ventilar antes de entrar: Si vas a limpiar un lugar que estuvo cerrado mucho tiempo, abre puertas y ventanas al menos 30 minutos antes de ingresar.

⇒ Limpieza húmeda: Nunca barras ni uses aspiradora en zonas donde pueda haber rastros de ratones (esto levanta el polvo con virus). Rocía el suelo con una mezcla de 9 partes de agua y 1 de lavandina, deja actuar 30 minutos y luego limpia con un trapo.

⇒ Higiene en el exterior: Mantén el pasto corto alrededor de la casa y guarda la leña lejos del suelo.

Cuando dejamos de vacunarnos, las enfermedades vuelven

⇒ Agua segura: Beber solo agua potable o hervida

