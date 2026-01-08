Viudas negras en Pergamino: sedujeron a un mecánico por redes, lo drogaron y les robaron $700 mil

Pergamino volvió a ser escenario de un delito poco habitual en la zona: un mecánico fue víctima de la modalidad conocida como viudas negras luego de contactar a dos mujeres a través de redes sociales. Tras un encuentro pactado, el hombre fue drogado y despojado de una importante suma de dinero. Las acusadas fueron detenidas tras una investigación judicial.

El hecho ocurrió en la tarde del 31 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en su taller mecánico. Hasta allí llegaron dos mujeres, de 23 y 33 años, con quienes mantenía conversaciones previas por redes sociales, que incluían el intercambio de mensajes e imágenes de tono sexual.

Según la investigación, el encuentro transcurría con normalidad hasta que el mecánico perdió el conocimiento luego de beber un vaso de cerveza. En ese momento, las mujeres aprovecharon la situación para robarle $700.000 en efectivo y su teléfono celular, y luego se retiraron del lugar.

Horas más tarde, el hombre despertó cuando sus hijos llegaron al taller, alarmados porque no había regresado a su casa para la cena de Fin de Año. Allí lo encontraron desnudo y desvalijado, por lo que realizaron la denuncia correspondiente.

De acuerdo a fuentes judiciales, el mecánico declaró ante el fiscal Francisco Furnari, a cargo de la causa, y aportó los nombres de las sospechosas. A partir de ese testimonio se inició un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, redes sociales y la toma de declaraciones.

La investigación permitió establecer que parte del dinero robado fue utilizado para comprar asado con el que celebraron Año Nuevo junto a familiares. Además, se constató que una de las acusadas, la más joven, regresó posteriormente al taller llevando un bebé en brazos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos y detenciones, que se concretaron en las últimas horas. En el caso de la mujer de 23 años, se evalúa la posibilidad de otorgarle la excarcelación debido a que es madre de un bebé en período de lactancia. La otra imputada permanecerá detenida, ya que cuenta con antecedentes penales.

Desde la investigación señalaron que este tipo de delitos no es frecuente en Pergamino, lo que generó sorpresa entre los vecinos y las autoridades locales.

