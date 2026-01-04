Dos viudas negras durmieron a un mecánico y terminaron presas

Una investigación que avanzó con rapidez derivó ayer por la mañana en la detención de dos mujeres, de 23 y 33 años, acusadas de haber participado en un robo cometido con la modalidad conocida como viudas negras. Los procedimientos se realizaron en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe y permitieron secuestrar distintos elementos considerados claves para la causa.

A partir de una orden judicial impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, personal de la Comisaría Segunda llevó adelante dos allanamientos en viviendas del mismo barrio. Ambos operativos arrojaron resultados positivos y consolidaron las sospechas reunidas por la fiscalía.

El expediente se originó tras la denuncia de un mecánico que relató haber sido adormecido durante un encuentro ocurrido el miércoles por la tarde. Al despertar, advirtió la falta de una suma cercana a los 700 mil pesos y de su teléfono celular, lo que dio inicio a la investigación.

En uno de los domicilios allanados fue detenida una mujer de 33 años.

Durante la diligencia, los efectivos secuestraron prendas y objetos que serán peritados, entre ellos calzado claro, un pantalón corto negro con insignias del club Douglas Haig y un teléfono celular. En el lugar se identificó a otras personas, aunque no se adoptaron medidas en su contra.

De manera simultánea, en otra vivienda del complejo, la Policía demoró a una joven de 23 años. Allí se incautó una mochila portabebé de color negro, elemento que también quedó incorporado a la investigación. En ese domicilio se identificó a un acompañante, sin que se dispusieran restricciones.

Tras las detenciones, ambas mujeres fueron trasladadas a la sede policial, notificadas formalmente de la imputación y puestas a disposición de la Justicia. La fiscalía las acusa de haber ganado la confianza de la víctima para luego adormecerla y sustraerle dinero y objetos de valor.