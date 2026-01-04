Un cráneo humano fue hallado este sábado por la mañana dentro de un volquete, en el inicio de temporada de Mar del Plata. El descubrimiento, que provocó estupor entre los peatones que circulaban, se dio frente al exclusivo Golf de Playa Grande, una zona de alto tránsito turístico y residencial.

Un vecino alertó a la policía tras detectar el resto óseo entre la basura. Tras el aviso al 911, agentes del Comando de Patrullas acordonaron la zona a la espera de la Policía Científica y sacudieron la tranquilidad en la ciudad costera.

Rápidamente comenzó la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo, que avanza con una hipótesis que busca llevar calma. Fuentes del caso indicaron que, preliminarmente, no hay indicios que vinculen el cráneo con un hecho criminal.

Más tarde y luego de las primeras pericias, los peritos notaron que el cráneo presenta signos de haber sido tratado químicamente, lo que sugiere que podría tratarse de material anatómico de estudio descartado de manera irregular. Por el momento se aguardan los resultados forenses definitivos para confirmar el origen y descartar otras posibilidades.

Fuentes policiales explicaron qué se debe hacer ante el hallazgo de restos óseos en la vía pública. En primer lugar, es fundamental no tocar ni mover nada para no alterar la escena ni contaminar posibles pruebas.

Además, se debe llamar inmediatamente al 911 o a la autoridad policial local. Pese a que parezcan antiguos o de estudios, la Justicia debe intervenir para determinar su origen, fecha de muerte y descartar la comisión de delito.

