Un operativo de prevención enmarcado en el dispositivo “Blindaje” terminó con un oficial de la Policía Bonaerense y un delincuente muertos durante un violento enfrentamiento armado en el barrio Villa 18, en el partido de San Martín. En el procedimiento resultaron heridos otros dos agentes -uno de ellos de gravedad- y hay tres sospechosos detenidos, en el marco de una causa ligada al narcotráfico.

Según logró reconstruir PERFIL, el tiroteo se desató en la madrugada de este lunes en una vivienda de la calle Sargento Cabral al 5000, en el popular asentamiento ubicado en la localidad de Billinghurst. Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llevaba adelante el operativo cuand buscó identificar a dos hombres que, al percibir la presencia de la patrulla, se dieron a la fuga hacia el interior del barrio.

Los uniformados realizaron la persecución a pie y logradon detener a los sospechosos en el interior de la casa, donde descubrieron envoltorios con droga y un chaleco antibales. Pero en ese momento, apareció un tercer hombre que abrió fuego contra los oficiales de la Bonaerense y dio inicio al enfretamiento armado frente al búnker, que se extendió durante varios minutos.

"Como consecuencia del intercambio de disparos, tres efectivos policiales resultaron heridos, siendo trasladados de urgencia a distintos centros de salud. Uno de ellos, falleció posteriormente a raíz de las heridas recibidas, pese a los esfuerzos médicos”, informó una fuente cercana al expediente a este medio.

El policía asesinado fue identificado como Santiago Oleksiuk, integrante de la UTOI de 27 años. Las autoridades lo llevaron al Hospital Interzonal General de Agudos "Eva Perón" (ex Castex), donde los profesionales que lo asistieron constataron su muerte poco después. Uno de sus compañeros, Nicolás Muñóz, fue trasladado al mismo centro de salud, mientras que un tercer oficial, Jorge C., quedó internado en el Hospital Municipal Thompson. Ambos están fuera de peligro y en estado estable, bajo estricta observación.

Oleksiuk fue agredido con disparos en la cabeza y el torso, mientras que Muñoz recibió impactos de bala en el rostro, brazo derecho, hombro y glúteo izquierdo.

Durante la balacera, diferentes unidades policiales que estaban desplegadas en ese territorio del Conurbano bonaerense, en el marco del mismo operativo, llegaron como apoyo junto a equipos especializados en la lucha contra bandas narcos y aseguraron la zona. Además, fueron los primeros en asistir a los efectivos heridos, en una respuesta que evitó lamentar más víctimas fatales.

Allanamiento y tres detenidos

Minutos después del tiroteo, uno de los delincuentes que se había escapado fue hallado abatido sobre la avenida Perón, a pocas cuadras de la casa verde situada sobre la calle Sargento Cabral. Aunque hasta el momento no fue identificado, se informó que se trata de un hombre mayor de edad.

Además, los agentes detuvieron a otros tres sospechosos, llamados Mariano M. Mendoza, de 41 años, Daniel Mendoza (19) y Reinaldo Pereira (31); éste último quiso fugarse por el interior de los pasillos de la Villa 18, histórico asentamiento que estuvo bajo dominio de Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, condenado a 25 años de prisión e investigado actualmente por la cocaína adulterada que provocó 24 muertes en 2022.

Luego de las requisas, se incautaron varios envoltorios con sustancia estupefaciente, compatibles a simple vista con clorhidrato de cocaína fraccionado y una pistola calibre 9 mm, que tenía la numeración suprimida para no ser rastreada. Aún no se detalló cuanta cantidad de droga fue secuestrada, ya que su pesaje y análisis serán ampliados con estudios posteriores.

Tiroteo en Villa 18: cómo sigue la causa

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín, que ya se dispuso del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

En el lugar trabajaron peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (GEN) y, de acuerdo a los protocolos vigentes, se procedió a la incautación de las armas reglamentarias que utilizaron los oficiales bonaerenses que intervinieron en el hecho. La causa está caratulada como "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por tratarse de personal policial, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y el fiscal busca definir la participación de los detenidos.

