Persecución fatal en Villa Celina: un muerto tras el vuelco de un auto robado

Un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense terminó este domingo con un hombre muerto y otros tres detenidos en la localidad de Villa Celina. La secuencia se desencadenó tras una persecución que comenzó en territorio porteño, cuando los sistemas del Anillo Digital detectaron la circulación de un vehículo con pedido de secuestro activo por robo.

Según fuentes policiales, el alerta se activó al identificar un Toyota Etios robado sobre uno de los accesos a la Ciudad. De inmediato, móviles de la Policía de la Ciudad iniciaron un seguimiento para interceptarlo. Los ocupantes, al notar la presencia de los patrulleros, aceleraron de forma brusca y escaparon hacia el conurbano, lo que obligó a coordinar el operativo con el Comando de Patrullas de La Matanza y otras unidades de la Policía Bonaerense. A partir de allí se desplegó una persecución de varios minutos que derivó en el vuelco del vehículo y un enfrentamiento armado.

Tras varios minutos de seguimiento, la persecución llegó hasta la intersección de Bustamante y Ugarte, ya en territorio de Villa Celina. Allí, según fuentes del caso, un patrullero rozó al auto en fuga y el vehículo terminó volcando. Fue en ese momento cuando se produjo un breve enfrentamiento armado: uno de los sospechosos resultó baleado y murió en el lugar, mientras que los otros tres quedaron reducidos.

El personal de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense que intervino en el operativo resultó ileso, pese a que uno de los patrulleros terminó con daños por el impacto provocado durante la maniobra para detener la fuga. Según los voceros consultados, no hubo heridos entre los agentes.

La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien se acercó al lugar para coordinar las pericias, tomar las primeras declaraciones y ordenar el secuestro de armas y vehículos involucrados en el hecho.

GD