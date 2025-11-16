Un nene de 11 años murió tras ser atropellado sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, cerca en el kilómetro 18, en el partido de Quilmes, presuntamente cuando intentó cruzar corriendo la traza, y el conductor del auto que lo embistió, un joven de 25 años, no se detuvo y fue detenido por la policía cuando intentó bajar de la autovía más adelante. La muerte del menor llevó a que un grupo de sus allegados y familiares cortara la circulación en los dos sentidos, tanto hacia La Plata como la Capital Federal, situación que derivó en un enorme embotellamiento que duró varias horas.

El trágico hecho ocurrió este sábado después del mediodía, cuando un vehículo Volkswagen Up gris, conducido como decíamos por un joven de 25 años, embistió al pequeño en el carril hacia La Plata. Al momento del siniestro, se cree que intentó cruzar la autopista para dirigirse al cercano barrio Villa El Monte.

Fuentes policiales indicaron que el niño falleció en el lugar por el impacto, y minutos más tarde familiares y vecinos de la víctima se acercaron y cortaron ambos sentidos de la autopista, en medio de las escenas de desesperación y dolor por tan dramática como irreparable situación.

El conductor del auto seguramente circulaba sin esperar encontrarse con ese impacto, pero resulta lamentable que no se detuviera y continuara su marcha. Poco después y alertados por las cámaras de la autovia efectivos policiales lograron detenerlo cuando intentaba alejarse por la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17,5. Quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial.

Luego del accidente, personal de AUBASA y agentes de tránsito montaron a cabo un operativo con el objetivo de "reordenar la situación y resguardar la escena" del lugar en que murió el chico, para las correspondientes pericias.. En consecuencia, la autopista recién cerca de las 15hs se habilitó con circulación parcial en ambos carriles.

La investigación de los hechos quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes y se caratuló el episodio como "homicidio culposo". Acto seguido, la autoridades iniciaron las actuaciones judiciales a la espera de las pericias requeridas para esclarecer la mecánica del siniestro.

