IMAGENES SENSIBLES: un motociclista en Azul murió al ser encerrado por un camión y todo quedó grabado

No está claro todavía si la situación se originó por una discusión o un problema de tránsito, pero este sábado 8 de noviembre un motociclista murió luego de ser directamente encerrado y embestido por un camión grúa en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, hasta que termina impactando contra un árbol. Fue este sábado poco antes de las 10 de la mañana en España entre Mitre y Belgrano, y las imágenes son estremecedoras: muestran a la víctima, luego identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, que venía en una moto Motomel 150 cc a la izquierda de la grúa y el conductor de esta esta cierra su línea hacia la vereda, situación que provoca que el motociclista impacte de manera directa contra un árbol, de manera tan violenta que cuando llegaron policías y ambulancia había fallecido.

El conductor del camión fue identficado como Miguel José Mele, de 58 años, quien según los vecinos habría dicho que perdió el control de su vehiculo grúa Iveco Daily, y que eso motivó que arrastrara a la víctima hacia su horrible final en la vereda, pero otras versiones hablan de una discusión con el motociclista que ya venía de algunas cuadras, que fue escalando de tono y así Mele habría intentando encerrar o golpear de alguna manera a Marianache. Lo cierto es que todo quedó registrado en una cámara de seguridad de una vivienda a pocos metros de la tragedia, y ahora es la Justicia la que deberá dilucidar si la maniobra del camión fue accidental o deliberada, circunstancia esta última que podría convertir al episodio de culposo a doloso.

La causa fue inicialmente calificada como “homicidio culposo”, y está en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial de la ciudad de Azul. Resulta dramática la desesperación de una mujer vecina que se acerca al lugar apenas ocurrido eel suceso y comienza a llamar a la policía, mientras se agarra la cabeza al ver a Marianache entre el árbol y las ruedas de la grúa. Y también son perturbadoras las actitudes que de Mele, que en ningún momento se acerca a ayudar o ver si puede ayudar al motociclista, y solo se limita a ver si su vehiculo ha sufrido daños.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un muerto el choque de camión y camioneta en Mendoza

En la Ruta Nacional 153, a la altura de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, perdió la vida este sábado un hombre cuyo vehículo chocó de frente con un camión brasileño Mercedes Benz. La víctima, identificada como Lorenzo Zapata, de 77 años, manejaba una Ford Ranger.

Testigos del accidente llamaron al 911 y, rápidamente, llegaron al lugar efectivos de la policía, bomberos y personal de los servicios médicos que confirmaron el fallecimiento del conductor del rodado de menor tamaño. Anderson Martins, chofer del Mercedes Benz, le dijo a la policía que viajaba junto a otro camión Scania, manejado por Eduardo Moresco, en sentido norte-sur.

Por su parte, Moresco relató que se encontraba delante de su compañero y, al cruzarse con la Ford Ranger (que venía en sentido contrario), ésta chocó de frente contra el Mercedes Benz, supuestamente tras haber tenido un problema mecánico por el cual se cruzó de carril.

HM/HB