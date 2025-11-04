Luego del violento accidente que provocó la muerte de una pareja y dejó a una menor de edad internada en estado grave en la localidad bonaerense de José C. Paz, durante las últimas horas se conocieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del siniestro que tuvo lugar en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza.

El choque fatal ocurrió el viernes por la noche y le costó la vida a Eliana Ramírez (31) y Renzo Benítez (37), quienes circulaban en su Renault 12 con sus tres hijos de 13, 11 y 8 años cuando fueron impactados por una camioneta Volkswagen Amarok conducida por Michael Carballo, de 18 años.

El impacto del choque ocurrió del lado del acompañante y provocó la muerte inmediata de los dos adultos. En el lamentable desenlace, la mujer perdió la vida y quedó dentro del vehículo, que quedó destruido, mientras que su esposo fue despedido del mismo y quedó tendido en el suelo.

Clarín reconstruyó parte del accidente e indicó que ambos vehículos terminaron impactando contra el semáforo del cruce, el cual quedó destruido. Al lugar, alrededor de las 23:40hs, se acercaron Bomberos Voluntarios de José C. Paz y que trabajaron en un operativo para retirar los cuerpos y sacar con vida a los tres niños de la parte trasera del auto.

En las imágenes que trascendieron se puede ver el momento exacto en el que ambos vehículos impactan entre sí. Según los registros de video y testigos que se encontraban en el lugar, la camioneta habría estado circulando a alta velocidad, cerca de los 160 km/h.

En lo que respecta a los menores de edad, desde el cuartel de Bomberos indicaron que "uno solo estaba semi-consciente y los otros dos estaban inconscientes y muy golpeados". De ellos, la nena de 13 años se encuentra internada en la terapia pediátrica del Hospital Posadas con hemorragias y doble fisura de pelvis. Mientras que los nenes de 11 y 8 se encuentran en el Hospital Mercante con cuados más leves que el de su hermana.

Según trascendió, el conductor de la camioneta, identificado como Michael Carballo (18), sería el hijo del dueño del boliche Tornado, un local bailable muy conocido de la zona que se encuentra a menos de un kilómetro y medio del cruce donde ocurrió el accidente.

Fuentes judiciales y policiales indicaron que el joven a bordo de la camioneta habría estado alcoholizado. El medio Diario Efecto indicó que el test de alcoholemia dio 2.9 de alcohol en sangre, aunque otras fuentes hablan de un resultado total de 3,01 gramos.

Tras lo ocurrido, el conductor de la camioneta quedó detenido en la Comisaría 1° de José C. Paz, imputado por el "delito de homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas y por conducir bajo los efectos del alcohol". El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N°4 del Departamento Judicial de San Martín.

