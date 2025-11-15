El exmarido de Jésica Cirio dejó la cárcel con una fianza millonaria

El empresario Elías David Piccirillo, procesado por una maniobra en la que habría plantado droga y un arma para perjudicar a un acreedor, dejó el penal de Ezeiza este viernes y comenzó a cumplir prisión domiciliaria. La medida fue otorgada por el Juzgado Correccional Federal N° 11, a cargo del juez Sebastián Norberto Casanello, luego de que el acusado presentara propiedades valuadas en 500 millones de pesos como caución real para acceder al beneficio.

El ex marido de la conductora de televisión y modelo, Jésica Cirio, ofreció inmuebles por ese monto y el juzgado dio por cumplida la exigencia económica: “A tal fin, líbrense los oficios correspondientes, a efectos de proceder a anotar el embargo para responder a la caución real fijada”.

El embargo fue aceptado el 7 de noviembre, lo que permitió avanzar con la orden de salida del penal.

La resolución judicial dispuso que el Servicio Penitenciario Federal notificara “en forma urgente” al interno y que el traslado se concretara en el mismo día, aun sin estar colocada la tobillera electrónica. “Deberá llevarse a cabo sin excepción alguna”, indicó el oficio dirigido al Complejo Penitenciario Federal I, donde se encontraba alojado.

De acuerdo a los voceros, Piccirillo fue trasladado a un domicilio ubicado en Serrano, Banfield, donde quedó bajo detención con monitoreo electrónico. El acta presentada ante el tribunal estableció como garante a Matías Piccirillo, hermano del procesado.

Las razones. El juez Casanello consideró que el estado de salud del acusado hacía viable la prisión domiciliaria. Los informes médicos incorporados al expediente señalaron que Piccirillo padecía “un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso” como consecuencia del encierro. El perito que lo evaluó advirtió “una actitud de sumisión y derrota”, acompañada por “llanto espontáneo” y “un pensamiento monopolizado por la desesperanza y la impotencia”.

En ese contexto, el fallo sostuvo que no existía riesgo procesal ya que “no hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”. Por esa razón, estimó que la medida alternativa “satisface los fines del proceso y evita el agravamiento de una patología psíquica”.

El caso. Piccirillo está procesado por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. La causa lo vincula en una maniobra en perjuicio de Francisco Hauque, un empresario al que le debía dinero y a quien habría intentado incriminar plantándole droga y un arma de fuego. Por esa acusación permanecía detenido con prisión preventiva en Ezeiza.

El beneficio otorgado se concretó después de varios días de gestiones. Su defensa había insistido desde el lunes anterior para obtener el cambio de modalidad de detención y se encargó de presentar toda la documentación que requería el tribunal. Entre las propiedades ofrecidas como garantía figuran un terreno en La Pampa y otra propiedad ubicada en el interior del país, ambas aceptadas por el juzgado por superar ampliamente el monto exigido para la caución.

El traslado. Mientras se cumplían los trámites finales, el programa “A la tarde”, por América TV, informó en vivo que Piccirillo había dejado el penal y se encontraba en traslado hacia su nueva residencia. En el ciclo detallaron que el departamento de tres ambientes donde cumplirá la medida pertenece a su familia, un dato que llamó la atención de los panelistas debido al origen humilde del entorno del acusado.

Tras la decisión judicial, Piccirillo deberá permanecer dentro del inmueble, portar una tobillera electrónica y cumplir con todas las obligaciones impuestas por el juez Casanello. La investigación por los delitos que se le atribuyen seguirá su curso mientras la detención se mantenga bajo esta modalidad, reconocieron los voceros.