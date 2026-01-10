Enero es el mes ideal para cortar con la rutina, escapar del cemento y encontrar algo de alivio frente a las altas temperaturas. En este contexto, muchas personas eligen las playas argentinas o mismo, zonas de montaña no solo para descansar, sino también para viajar con sus mascotas.

Cada vez son más los destinos pet friendly en Argentina, con playas habilitadas para perros que permiten disfrutar del verano en familia, incluyendo a los animales de compañía.

Playas argentinas que permiten el acceso a perros

Playa Canina en Mar del Plata

Ubicada en Mar del Plata, esta playa fue aprobada por la Municipalidad de General Pueyrredón y está especialmente acondicionada para el ingreso de mascotas. Las personas pueden acceder con sus perros entre las 8 y las 20 horas, siempre respetando los protocolos obligatorios establecidos para garantizar la convivencia y evitar accidentes.

Chascomús

La ciudad de Chascomús es otro de los destinos pet friendly más elegidos. Cuenta con bebederos de agua distribuidos en distintos puntos y ofrece la posibilidad de realizar largas caminatas alrededor de la laguna, en un entorno natural ideal para disfrutar con las mascotas.

Península Valdés

Ubicada en el sur de la Argentina, Península Valdés es otro de los sitios que permiten el ingreso de perros a la playa. El municipio autoriza el acceso durante todo el día, siempre que los animales estén acompañados y bajo la supervisión de sus responsables. Además, los perros pueden recorrer y disfrutar de las playas de planchada, ya que se trata de espacios seguros y aptos para ellos.

Otras provincias que también ofrecen opciones pet friendly son Córdoba, con sus sierras y ríos, Mendoza, donde muchas bodegas aceptan mascotas, y Chubut, con diversos espacios naturales habilitados.

Qué tener en cuenta si llevás a tu mascota a la playa

Antes de viajar, infórmate sobre los alojamientos que aceptan perros y gatos. Podés identificar las opciones pet friendly a través del logo identificatorio disponible según la localidad que elijas.

Consultá previamente con tu médico veterinario, quien podrá brindarte recomendaciones clave para cuidar la salud de tu mascota durante el viaje. No olvides llevar la cartilla de vacunación, ya que en algunos destinos puede ser un requisito obligatorio.

Es importante mantener sus rutinas habituales, especialmente los horarios de alimentación y paseos. Evitá cambios bruscos en su dieta para prevenir trastornos gastrointestinales.

Tené en cuenta que los viajes y los cambios de entorno pueden generar estrés en los animales. Para que se sientan más cómodos, se recomienda llevar una bolsa con sus objetos habituales, como juguetes, su cama y los platos de comida y agua.

