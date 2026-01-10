Enero es el mes ideal para cortar con la rutina, escapar del cemento y buscar algo de alivio frente a las altas temperaturas. Sin necesidad de viajar cientos de kilómetros hasta la costa atlántica, la provincia de Buenos Aires ofrece una amplia variedad de lagunas y lagos que combinan naturaleza, agua, gastronomía local y múltiples actividades al aire libre.

Desde destinos clásicos y accesibles desde el AMBA hasta opciones más tranquilas y alejadas, estas son algunas de las mejores lagunas bonaerenses para una escapada veraniega, con toda la información necesaria para organizar el viaje: qué hacer, cuándo ir y cómo llegar.

Tres lagunas para aprovechar en la provincia de Buenos Aires

Laguna de Chascomús

Ubicada dentro del sistema de lagunas encadenadas del río Salado, la Laguna de Chascomús es una de las más grandes y visitadas de la provincia de Buenos Aires. Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y la buena infraestructura turística del lugar la convierten en una opción ideal tanto para una escapada de un día como para un fin de semana largo.

Quienes visitan la laguna pueden disfrutar de diversas actividades recreativas, como pesca deportiva, especialmente de pejerrey, caminatas y paseos en bicicleta por la costanera, además de avistaje de aves y fotografía de paisajes, sobre todo durante el amanecer y el atardecer.

Cómo llegar a la Laguna de Chascomús

La Laguna de Chascomús se encuentra a unos 120 kilómetros de CABA, con acceso rápido por la Autovía 2. También cuenta con servicios de tren y micros de larga distancia.

Laguna de Lobos: naturaleza y descanso cerca del AMBA

Ubicada en el partido de Lobos, esta laguna bonaerense es uno de los principales atractivos naturales de la zona. Se destaca por la posibilidad de realizar deportes náuticos, pesca, paseos en kayak y distintas actividades deportivas al aire libre.

Otro de los grandes atractivos de la Laguna de Lobos es su propuesta gastronómica, con parrillas tradicionales que ofrecen asado, pescado y platos criollos. Además, se puede caminar por la costanera, disfrutar de los espacios verdes, tomar mate o pasar el día en las áreas habilitadas para picnic y descanso.

Cómo llegar a la Laguna de Lobos

Se accede por la Ruta Nacional 205, completamente asfaltada. El trayecto desde CABA dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos en auto.

Laguna de Gómez (Junín): playa, deporte y verde

Ubicada a pocos minutos del centro de Junín, el Parque Natural Laguna de Gómez es uno de los espacios más elegidos para descansar y disfrutar del verano. Cuenta con más de 120 hectáreas arboladas y un amplio espejo de agua, uno de los más destacados entre las lagunas del partido.

Entre las actividades que se pueden realizar se encuentran propuestas deportivas y recreativas como rural bike, parapente, cabalgatas y diversos deportes náuticos, entre ellos kayak, moto de agua y kitesurf.

Además, el parque ofrece amplios espacios verdes ideales para descansar, hacer un asado, tomar mates o simplemente disfrutar del aire libre en contacto con la naturaleza.

Por otro lado, el Parque Natural dispone de proveedurías, panadería y confitería, bares, y carritos de comidas. A su vez, los visitantes encontrarán venta de productos de pesca, de playa, venta de carnada y algún recuerdo de la ciudad.

Cómo llegar a la Laguna de Gómez



Junín se encuentra a unos 260 kilómetros de Buenos Aires, con acceso directo por la Ruta Nacional 7