Un argentino fue asesinado a tiros en un boliche de Tulum

Lo que debía ser una temporada de trabajo y nuevas oportunidades terminó en un escenario de horror. Jonatan Emanuel Minucci, oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, fue la víctima fatal de un brutal ataque armado en el exclusivo Vesica Cenote Club de Tulum, en el estado de Quintana Roo, México.

El hecho, ocurrido el viernes 10 de enero, volvió a poner en jaque la seguridad en el Caribe mexicano en plena antesala de importantes festivales de música electrónica que convocan a miles de turistas internacionales.

El incidente se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento. Según los primeros reportes policiales, los atacantes efectuaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros, generando pánico entre clientes y trabajadores del lugar.

En este marco, Minucci recibió impactos fatales en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero los médicos confirmaron su fallecimiento durante la madrugada del sábado en un hospital de Playa del Carmen.

En el tiroteo también resultaron heridos un hombre oriundo de Veracruz y un empleado federal de la Ciudad de México, quienes permanecen bajo observación médica, fuera de peligro, según informaron fuentes sanitarias locales.

Quién era el argentino asesinado en Tulum

“Jona”, como lo llamaban sus amigos, había llegado a México en noviembre de 2025 en busca de un futuro mejor. Peluquero de oficio, había viajado con sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñaba en distintos rubros para sostenerse económicamente, desde tareas de plomería hasta seguridad en bares y locales nocturnos.

Su muerte causó un profundo impacto en su entorno más cercano, especialmente porque estaba esperando su primer hijo. Su pareja se encuentra actualmente embarazada, un dato que incrementó la conmoción tanto en la comunidad argentina residente en la región como en su ciudad natal.

Ante esta situación, su familia en Santa Fe inició una campaña solidaria para recaudar fondos con el objetivo de repatriar sus restos a la Argentina, ya que los costos del traslado internacional resultan elevados.

Investigación en curso y refuerzo de seguridad

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y el caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. En el lugar se realizaron peritajes balísticos, levantamiento de vainas servidas y análisis de cámaras de seguridad privadas y del sistema C5, con el objetivo de identificar a los responsables.

Fuentes judiciales locales indicaron que el modus operandi, con agresores en motocicletas y un ataque directo en plena luz del día, coincide con otros hechos violentos registrados recientemente en el municipio.

El Vesica Cenote Club, un espacio recreativo frecuentado por turistas extranjeros y residentes, permaneció cerrado durante varias horas tras el ataque mientras se desarrollaban las diligencias judiciales, lo que generó preocupación entre empresarios del sector turístico.

Desde el municipio de Tulum, las autoridades dispusieron un refuerzo de la presencia policial en zonas consideradas sensibles, especialmente en áreas donde se desarrollan eventos masivos vinculados a la música electrónica, uno de los principales atractivos del destino durante la temporada alta.

Escalada de violencia en Tulum

El crimen del argentino no fue un hecho aislado. La jornada del viernes estuvo marcada por una serie de ataques armados que generaron pánico entre turistas y residentes.

Festival Tehmplo: horas antes del crimen de Minucci, un hombre fue ejecutado a balazos durante un evento de música electrónica en el que se presentaba el DJ Solomun, lo que provocó una estampida y escenas de desesperación. Colonia 2 de Octubre: testigos reportaron nuevos disparos en zonas aledañas, confirmando la inestabilidad en materia de seguridad que atraviesa el llamado “Noveno Municipio” de Quintana Roo.

Medios locales de la región, como Riviera Maya News, Noticaribe y Por Esto!, vienen advirtiendo sobre un incremento de hechos violentos en Tulum durante los últimos meses, en un contexto de disputas territoriales vinculadas al narcomenudeo.

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación bajo esa hipótesis, aunque hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados por el asesinato del ciudadano argentino.

En paralelo, el Consulado Argentino en Playa del Carmen tomó intervención y se encuentra brindando asistencia a la familia, acompañando tanto el proceso judicial como los trámites consulares correspondientes.

