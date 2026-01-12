Tres jugadores de rugby oriundos de Córdoba fueron detenidos en la localidad balnearia de Ostende, partido de Pinamar, acusados de haber atacado a otros tres jóvenes de Santa Fe durante un violento episodio ocurrido en la vía pública.

El hecho se produjo durante la madrugada del sábado en la zona de la calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la información preliminar, los detenidos integraban un grupo más numeroso que habría abordado de manera sorpresiva y violenta al otro grupo. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del ataque y la responsabilidad de los involucrados.

La situación derivó en un llamado al sistema de emergencias 911 y en la inmediata intervención de la policía. Tras la alerta, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, junto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), acudieron al lugar, lograron controlar el episodio y detuvieron a tres de los presuntos agresores.

Las víctimas, según informó el diario santafesino El Litoral, son tres jóvenes de 18, 19 y 20 años, oriundos de Casilda, quienes debieron ser asistidos por personal de salud debido a lesiones y hematomas producto de los golpes recibidos.

De acuerdo con la misma información, los atacantes tienen entre 17 y 18 años y pertenecen al Uru Cure Rugby Club. Uno de ellos integró durante 2025 el seleccionado juvenil provincial “Los Doguitos”, según consignó el diario La Voz del Interior.

El Litoral precisó además que los detenidos fueron identificados como Karim Safadi, Agustín García y M.C.C., este último no individualizado en su totalidad por ser menor de edad. La participación de un adolescente motivó la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa fue caratulada como “lesiones leves” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 de Pinamar, perteneciente al Departamento Judicial de Dolores.

