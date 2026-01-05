Derrame cloacal en Ruta 11 provoca corte de tránsito y largas filas en Pinamar

La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida en el kilómetro 393,5 de la Ruta Provincial 11, acceso principal a Pinamar, cuando un fuerte olor a desechos cloacales alertó a los primeros automovilistas. Entre las 6 y las 7 de la mañana, el tránsito se detuvo completamente debido a un derrame cloacal que dejó gran parte de la calzada cubierta de agua, barro y residuos orgánicos.

La Policía local y personal de tránsito actuaron de inmediato, cortando la circulación en la rotonda de ingreso y desviando vehículos por rutas internas hacia Cariló, Ostende y Valeria del Mar. “Se trató de una falla en la conexión de cloacas, no de un accidente de tránsito. La prioridad fue garantizar la seguridad de los conductores”, explicó un efectivo.

El operativo de limpieza incluyó bomberos con mangueras de alta presión y maquinaria pesada para remover el barro y contener los residuos debido a la rotura de un caño de considerables dimensiones. La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP) fue notificada y comenzaron de inmediato las tareas de limpieza, bajo supervisión municipal. Se intimó a la cooperativa a recomponer la zona en un plazo máximo de 24 horas y redirigir los efluentes hacia lagunas más alejadas para minimizar el impacto ambiental.

El derrame afectó la circulación durante varias horas y generó demoras significativas, especialmente en la rotonda de acceso y para quienes llegaban desde Villa Gesell. Recién alrededor del mediodía se habilitó parcialmente un carril, mientras se continuaban las tareas de limpieza en el resto de la ruta.

El episodio volvió a poner en evidencia la necesidad de reforzar la infraestructura cloacal de Pinamar. Actualmente, avanza la construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del partido, una obra clave que permitirá atender a más de 220.000 habitantes con un sistema de tratamiento terciario avanzado.

El municipio pidió disculpas a los vecinos y turistas por las molestias y aseguró que continuará con la fiscalización y la limpieza integral para restablecer la normalidad en uno de los accesos más transitados del distrito.

LB / EM