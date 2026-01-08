Aumentos y bonos de ANSES en enero 2026: los nuevos montos y cuándo se acreditan

Con el inicio de 2026, los ingresos vinculados al sistema de seguridad social vuelven a actualizarse. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones administradas por la ANSES reciben en enero un aumento automático y, en algunos casos, la continuidad de bonos mensuales que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

ANSES: de cuánto sería la jubilación mínima que se pague en febrero de 2026

Qué sectores cobran aumentos y bonos de ANSES en enero 2026

Los ajustes de enero no se limitan a un único grupo. Alcanzan a distintos sectores, con esquemas diferenciados según la normativa vigente:

- Jubilados y pensionados del sistema previsional

- Titulares de asignaciones sociales, como AUH, AUE y SUAF

- Beneficiarios de prestaciones especiales, como la PUAM y las Pensiones No Contributivas

- Trabajadores de algunos sectores que perciben aumentos salariales acordados previamente

En todos los casos, los incrementos se aplican de forma automática y se reflejan en los pagos habituales del mes.

Aumento para jubilados y pensionados: cuánto se cobra

En enero de 2026, los haberes previsionales registran un aumento del 2,47%, determinado por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025. Este mecanismo de actualización mensual define los montos que rigen durante todo el mes.

Con este ajuste:

- Jubilación mínima: $349.299,32

- Bono mensual: $70.000

- Ingreso total para la mínima: $419.299,32

En el otro extremo del sistema, la jubilación máxima se ubica en $2.350.453,70, sin refuerzos adicionales, ya que el bono está destinado exclusivamente a los ingresos más bajos.

Ahorro en alimentos: cómo funciona el descuento del 10% para beneficiarios de ANSES

PUAM y Pensiones No Contributivas

Otras prestaciones también se actualizan en enero:

- PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $279.439,46

- Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $244.509,52

- PNC con bono incluido: $314.509,52

Al igual que en el caso de las jubilaciones mínimas, el bono no se incorpora al haber base, sino que se paga como refuerzo mensual.

Calendario completo de ANSES para enero de 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y asignaciones

Asignaciones sociales: AUH, AUE y SUAF

Las asignaciones familiares y sociales también reflejan el aumento automático del mes. Los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se liquidan con el mismo porcentaje de actualización y se acreditan según el calendario habitual.

Los pagos se realizan de acuerdo con el cronograma oficial, organizado por la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores y pueden consultarse en los canales oficiales del organismo.

