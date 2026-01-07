ANSES: de cuánto sería la jubilación mínima que se pague en febrero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social proyecta un nuevo incremento en los haberes previsionales a partir de febrero de 2026. Según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, la jubilación mínima registraría una suba cercana al 2,1%, en línea con la actualización mensual prevista por la normativa vigente.

ANSES suma el asistente virtual Tina: qué trámites y consultas se pueden hacer online

El ajuste se encuadra en lo establecido por el Decreto 274/2024, que dispone que las jubilaciones y pensiones se actualicen de forma mensual de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. En este contexto, la proyección toma como referencia la inflación estimada para diciembre, aún pendiente de confirmación oficial.

Cuánto cobrarán los jubilados con la mínima en febrero

De acuerdo con los datos del REM difundidos por el Banco Central de la República Argentina, el haber mínimo pasaría de los actuales $349.299,32 a $356.634,61 en febrero. A ese monto se sumaría nuevamente el bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad está contemplada en el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional.

Ahorro en alimentos: cómo funciona el descuento del 10% para beneficiarios de ANSES

De concretarse estas cifras, quienes perciban la jubilación mínima alcanzarían un ingreso total de $426.634,61 durante el segundo mes del año.

Impacto en otras prestaciones de ANSES

El aumento proyectado para la jubilación mínima también se trasladará al resto de las prestaciones que administra la ANSES, ya que muchas de ellas se calculan como un porcentaje del haber básico.

- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: equivalen al 70% de la jubilación mínima. Con el ajuste estimado, el monto ascendería a $249.644,22 y, al sumar el bono, el ingreso mensual llegaría a $319.644,22.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): representa el 80% del haber mínimo. En febrero se ubicaría en $285.307,69, y con el refuerzo adicional alcanzaría $355.307,69.

- Pensión No Contributiva para madres de siete hijos: continúa equiparada a la jubilación mínima, por lo que también percibiría un total de $426.634,61, bono incluido.

Cuándo se confirma el aumento definitivo

La confirmación oficial del porcentaje de aumento se conocerá el martes 13 de enero de 2026 a las 16 horas, cuando el INDEC publique el dato de inflación correspondiente a diciembre. Ese índice será el que ANSES utilice para definir el ajuste definitivo de los haberes previsionales que se pagarán en febrero.

lv / lr