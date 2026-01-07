ANSES suma el asistente virtual Tina: qué trámites y consultas se pueden hacer online

El Ministerio de Capital Humano habilitó el asistente virtual “Tina” dentro del sitio web de la ANSES. La herramienta permite realizar consultas sobre trámites, prestaciones y servicios del organismo de forma online, las 24 horas y durante todo el año.

El asistente virtual permite obtener información sobre jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y AUH, créditos, turnos, fechas de cobro, constancia de CUIL y otros trámites frecuentes.

Ahorro en alimentos: cómo funciona el descuento del 10% para beneficiarios de ANSES

El Ministerio de Capital Humano amplió el alcance del asistente virtual “Tina”, que ya funcionaba en argentina.gob.ar, y ahora también está disponible dentro del sitio web de la ANSES, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y mejorar la atención digital a los ciudadanos.

“Tina” está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y funciona como una guía interactiva para resolver consultas vinculadas a trámites y prestaciones del organismo previsional. Entre otras funciones, permite conocer requisitos, estados de gestiones iniciadas, fechas de pago y canales de atención disponibles.

Además de responder consultas específicas sobre ANSES, el asistente puede derivar al usuario a otros organismos del Estado cuando la consulta excede el ámbito del organismo, centralizando la atención y agilizando la búsqueda de información oficial.

Para acceder al asistente, los usuarios deben ingresar a la web de ANSES y hacer clic en el avatar de “Tina”, ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla. Desde allí, pueden escribir su consulta o elegir alguna de las opciones sugeridas por el sistema.

Cómo usar el asistente virtual “Tina” de ANSES

1- ¿Dónde se encuentra?

En la web oficial de la ANSES. El acceso se realiza haciendo clic en el avatar de “Tina”, ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla.

2- ¿Cuándo está disponible?

Las 24 horas del día, los 365 días del año.

Córdoba: por qué algunos jubilados provinciales cobraron menos en diciembre

3- ¿Qué consultas permite realizar?

A través del asistente virtual se puede obtener información sobre:

Jubilaciones y pensiones Asignación Universal por Hijo (AUH) Asignaciones familiares Créditos de ANSES Fechas y lugares de cobro Turnos y estado de trámites Constancia de CUIL Requisitos y documentación para gestiones habituales

4- ¿Cómo funciona?

El usuario puede escribir directamente su consulta o seleccionar alguna de las opciones sugeridas. En caso de que la consulta no corresponda a ANSES, el sistema deriva al organismo estatal correspondiente.

5- ¿Reemplaza la atención presencial?

No. “Tina” funciona como un canal de orientación y consulta digital, que complementa la atención presencial y telefónica del organismo.

lr