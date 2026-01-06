Ahorro en alimentos: cómo funciona el descuento del 10% para beneficiarios de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en 2026 un programa de beneficios destinado a aliviar los gastos cotidianos de jubilados, pensionados y otros titulares de prestaciones sociales. A través de este sistema, es posible acceder a descuentos de hasta el 10% en supermercados y comercios adheridos en todo el país, con reintegros que se aplican de forma automática al momento de pagar.

El beneficio forma parte del programa Beneficios Capital Humano, una iniciativa que alcanza a más de 12.000 puntos de venta entre supermercados, farmacias y comercios de cercanía, y que busca acompañar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Qué son los beneficios de ANSES y cómo funcionan

El programa de beneficios de ANSES permite obtener rebajas y reintegros directos en compras realizadas en locales adheridos. La principal condición es abonar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación, sin necesidad de realizar trámites previos ni inscribirse.

El descuento se refleja de manera automática en el ticket o como reintegro posterior, según el comercio y el acuerdo vigente, y está disponible en las principales cadenas de supermercados del país y en miles de negocios de cercanía.

Quiénes pueden acceder al 10% de descuento en supermercados

El beneficio está disponible para:

- Jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

- Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones sociales

- Todos ellos pueden acceder a los descuentos siempre que utilicen la tarjeta de débito con la que perciben sus haberes al momento de pagar.

Cómo obtener un 5% adicional con billetera digital

Además del descuento general, algunos beneficiarios pueden acceder a un reintegro extra del 5% si cobran sus haberes en el Banco Nación.

En estos casos, el beneficio se aplica utilizando la app BNA+ MODO, tanto con tarjeta de débito como de crédito, en supermercados adheridos. El reintegro cuenta con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000, y se acredita de manera automática tras la compra.

Un alivio para el gasto cotidiano

Con la continuidad de este programa en enero de 2026, ANSES refuerza una política de acompañamiento al consumo básico, especialmente en un contexto de aumentos sostenidos en alimentos y productos esenciales. Los descuentos en supermercados se consolidan así como una herramienta clave para reducir el impacto de la inflación en los ingresos fijos y mejorar el acceso a bienes de primera necesidad.

