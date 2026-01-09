Una secuencia de violencia y adrenalina sacudió este jueves las calles del oeste del conurbano bonaerense. Dos delincuentes protagonizaron un hecho que incluyó el robo de un vehículo, una persecución a alta velocidad, choques múltiples y un enfrentamiento armado con la Policía Bonaerense. A pesar del despliegue de los efectivos y de lo espectacular del vuelco final, los sospechosos lograron evadir el cerco de seguridad y permanecen prófugos.

La cacería comenzó por la tarde en la esquina de las calles Patagones y Güemes, donde los asaltantes interceptaron a una mujer de 67 años para sustraerle su Toyota Etios blanco. La alerta inmediata de los vecinos al 911 permitió que un patrullero que recorría la cuadrícula divisara el auto robado pocos minutos después. Al dar la voz de alto, los ladrones aceleraron a fondo, iniciando una fuga temeraria por las arterias del barrio.

La huida se tornó caótica al llegar al cruce de Yrigoyen y Álvarez Thomas. Allí, el Etios embistió a una Ford EcoSport gris conducida por otra mujer, quien afortunadamente resultó ilesa. Lejos de detenerse tras el impacto, los delincuentes retomaron la marcha, realizando maniobras bruscas para intentar perder al móvil policial que los seguía a corta distancia, en una carrera que puso en riesgo a terceros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El desenlace de la persecución fue cinematográfico. En una maniobra fallida, el conductor del auto robado impactó contra un poste de luz, lo que provocó que el vehículo volcara y se levantara sobre su eje delantero. En ese instante de confusión, y desde el interior del auto robado, los ladrones abrieron fuego contra los uniformados. Los agentes respondieron a la agresión efectuando al menos siete disparos con sus armas reglamentarias, convirtiendo la esquina en un campo de batalla por unos segundos.

Lo insólito del caso es que, amparados por el caos del tiroteo y el choque, los dos hombres lograron escapar a pie sin ser detenidos. El Toyota fue encontrado abandonado tiempo después en el cruce de Sullivan y Heritier, con severos daños pero sin rastros de sangre en su interior, lo que sugiere que no hubo heridos. La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de Morón, que ordenó pericias a la Policía Científica para intentar identificar a los autores del hecho.

La Matanza: asaltaron un restaurante, golpearon a los empleados apuntaron a un niño y se llevaron todo La Matanza

El "buen vecino" que ayudó a una víctima y se terminó robando el botín millonario

La seguidilla de inseguridad en Morón tuvo otro capítulo insólito apenas unos días antes, el 30 de diciembre, con un robo que dio un vuelco inesperado. Lo que comenzó como un asalto de motochorros a una camioneta Amarok (a la que le sacaron 30 millones de pesos en la avenida Hipólito Yrigoyen) derivó en una trama de traición: un hombre de 38 años que se presentó como testigo clave y ayudó a la víctima a perseguir a los ladrones, terminó siendo investigado por apropiarse del dinero recuperado aprovechando la confusión del momento.

La maniobra quedó al descubierto gracias al análisis de las cámaras de seguridad. Si bien el hombre colaboró inicialmente para que la policía detuviera a uno de los asaltantes tras un choque, las imágenes posteriores revelaron su verdadera intención: regresó a la escena, encontró la bolsa con el efectivo que los delincuentes habían descartado en la huida y la escondió detrás de una medianera. Lejos de devolver la plata, utilizó parte del botín para comprarse una camioneta Honda HR-V blanca, adquisición que no pudo justificar y que terminó siendo secuestrada por la Justicia.

El fiscal a cargo imputó al falso testigo por los delitos de hurto agravado y falso testimonio. La investigación confirmó que el sospechoso omitió deliberadamente información en su declaración inicial para encubrir su accionar. Mientras el asaltante original permanece detenido por robo a mano armada, el hombre que fingió colaborar enfrenta ahora un proceso penal por haber transformado un acto de supuesta solidaridad en una oportunidad delictiva.

TC/DCQ