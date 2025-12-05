Un operativo de la Delegación Departamental de Inteligencia Criminal (DDI) de La Matanza terminó en una escena insólita, luego de que la presunta líder de una banda dedicada a realizar entraderas en la zona oesta del Conurbano bonaerense fuera detenida en una peluquería. Los agentes tenían el dato de que la mujer iba a permanecer varias horas en el local, y cuando la atraparon llevaba la capa de corte, broches y papel aluminio en la cabeza.

“Dejame que me saque las mechas del pelo”, le pidió Mayra Solorzano, la acusada de 37 años, a los policías que la arrestaron en el salón ubicado en la esquina de las Piedra Buena y Gutiérrez, en Gregorio de Laferrere. Según la investigación, que comenzó hace casi un año y medio, sería la responsable de comandar una asociación criminal que cometió al menos ocho robos en casas de la zona, incluyendo la de un familiar del fiscal federal Sergio Mola.

En Puerto Madero, robaron 40 mil dólares de un auto usando un inhibidor de señales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La buscaban hace un año. Mientras, tanto, ya se habían realizado 16 allanamientos y detuvieron cuatro miembros del grupo, entre ellos un teniente de la policía llamado Blas Osvaldo Camacho, acusado de actuar como "oreja". Es decir, les enviaba información acerca de los movimientos que hacía la fuerza y los llamados al número 911 para alertarlos. Fue detenido en abril de 2024, cuando llegaba a trabajar al Centro de Comando Operativo la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza.

Antes de Camacho, habían caído Pablo Oviedo y Ernesto Martínez, de 31 y 35 años, a quienes les secuestraron herramientas, una pistola calibre 11.25 y siete autos, uno utilizado para el asalto a la casa del familiar del fiscal Mola y los otros seis con pedido de captura. Además, les encontraron diferentes objetos que habían sido denunciados como robados.

Cuando detuvieron a Camacho, incautaron un auto, alhajas, dinero, documentación y otros elementos de valor. En esa línea, se descubrió que su rol era estar en contacto con "May" Solorzano, que estaba a cargo de seleccionar los domicilios a asaltar y de establecer qué función iba a desempeñar cada uno de los integrantes. Mientras se llevaban a cabo los robos, se comunicaba en tiempo real con el ex teniente.

Otras de las característica del modus operandi, era que antes de ingresar a una propiedad, la banda hacía llamadas grupales a través de la plataforma de mensajería Whatsapp. Algunas de las comunicaciones fueron captadas por los investigadores y el inicio de la causa fue con la denuncia de robo a una vivienda en Villa Luzuriaga, donde reside el familiar del fiscal que intervino en la Causa Vialidad.

En el mismo, participaron al menos siete personas y se utilizaron seis vehículos. Ese ataque fue violento, al igual que los demás, y se supo que los delincuentes utilizaron armas de fuego.

El operativo policial en la peluquería

La investigación judicial, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 y la Unidad Funcional de Gravedad Institucional de La Matanza, Andrea Palin, había avanzado pero quedaba detener a la persona, que se cree, daba las órdenes. Luego de meses de análisis de comunicaciones, descubrieron que Solorzano había agendado un turno en una peluquería.

De esta manera, realizaron un procedimiento encubierto, donde una agente se hizo pasar por una cliente de la estilista y, al verla llegar, dieron aviso a sus compañeros de la DDI de La Matanza para concretar el arresto.

"Dejame que me saque las mechas. Dejame que me moje el pelo nomás”, alcanzó a decir cuando los efectivos la sorprendieron. En el video filmado por la fuerza de seguridad, se observa que intenta dejarle su celular a la peluquera. Sin embargo, esto fue advertido por una mujer policía que se lo sacó antes de ponerle las esposas.

Finalmente, le permitieron enjuagarse, le hicieron un rodete y la trasladaron a una comisaría. Esa fue la imagen final de la grabación oficial, en la que se la ve siendo ingresada a la dependencia policial. Allí, quedó detenida y será indagada por el delito de "robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra". No se descarta que se realicen más detenciones pronto.

FP/ff