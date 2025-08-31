Detuvieron a dos adolescentes por una entradera al organizador de la "Derecha Fest"

Se trata de dos adolescentes de 16 y 17 años acusados de participar en la violenta entradera al organizador de la Derecha Fest y fundador de la editorial Hojas del Sur, Armando Andrés Mego, en Villa Pueyrredón.

Las capturas, ordenadas por el Juzgado Nacional de Menores N°6 a cargo del juez Carlos Cociancich, fueron ejecutadas por la Policía de la Ciudad tras un extenso trabajo de investigación que incluyó el análisis de filmaciones de seguridad, datos de campo y el rastreo de objetos robados. Durante los procedimientos, se incautaron teléfonos celulares, prendas de vestir similares a las usadas por los atacantes y otros elementos de interés para la causa, según publicó Infobae.

Quién es Andrés Mego, el librero de Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estos dos nuevos arrestos se suman a los de otros dos jóvenes de 17 años, que ya habían sido aprehendidos el pasado 28 de julio en tres allanamientos simultáneos en el conurbano bonaerense. Los cuatro menores involucrados en el caso han sido alojados en un instituto para menores.

Cómo fue la entradera del 16 de julio

En la madrugada del 16 de julio, cuatro jóvenes encapuchados irrumpieron violentamente en la vivienda de Armando Andrés Mego en Villa Pueyrredón, donde se encontraba junto a su hija. Los atacantes lo sometieron con extrema brutalidad: lo obligaron a ponerse de rodillas, le colocaron una bolsa en la cara para asfixiarlo, apretaron su cuello con una soga y lo golpearon en la cabeza con una mancuerna de 10 kilos. Mientras esto ocurría, uno de los asaltantes inmovilizó a su hija en otra habitación.

Mego relató que, a pesar de las ofertas de dinero y objetos de valor, los agresores mostraron un aparente intento de asesinato más que un robo convencional. Tras la agresión, los delincuentes huyeron con el automóvil familiar (que abandonaron horas después), perfumes y otros objetos, pero no se llevaron computadoras ni dispositivos electrónicos. La hija logró asistir a su padre tras el ataque, y al tener los teléfonos destruidos, debieron pedir ayuda a vecinos para contactar a la policía y una ambulancia. Mego resultó con varias costillas fracturadas, dientes rotos y heridas en la cabeza, por lo que fue hospitalizado de inmediato. Su testimonio y las cámaras de seguridad fueron clave para la posterior identificación y captura de los sospechosos.

MU