Tiros y muerte en La Boca: un policía mató a un hombre que quiso sacarle el arma

En un violento episodio ocurrido esta mañana en las habitualmente tranquilas calles del barrio de La Boca, unn oficial de la Policía de la Ciudad asesinó a un hombre que, según declaró el efectivo, había intentó robarle su arma reglamentaria. El hecho ocurrió pasadas las 6:30 en la esquina de Olavarría y Necochea, donde el agente se encontraba cumpliendo con las habituales tareas de vigilancia.

Según se indicó, el protagonista fue un oficial mayor de la fuerza porteña, que en esa esquina fue abordado por un sujeto que que lo amenazó con un arma de fuego, intimándolo a que le entregara su pistola 9mm reglamentaria. Según trascendió, el delincuente habría dicho en ese momento: “¿Te querés morir? Dame el fierro”, para obligarlo al policía a darle su arma.

Luego de la amenaza, ambos forcejearon y en medio del enfrentamiento, el oficial logró efectuar cuatro disparos. El agresor resultó herido de gravedad y falleció en el lugar tras la llegada de personal del SAME, que constató su deceso. Por su parte, el policía resultó ileso.

En el lugar, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Alejandra Aliaud, intervino personal de la Policía Federal Argentina para esclarecer el episodio.

El momento del suceso pudo ser registrado por una cámara de monitoreo urbano ubicada en el cruce de Olavarría y Necochea, lo que permitió corroborar la secuencia del incidente. En las redes, los medios hicieron circular un video donde se ve al joven, vestido con visera, tendido en el suelo asesinado por la policía.