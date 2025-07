Los suegros de Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, fueron víctimas de una violenta entradera que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Lanús Este. Al menos cuatro delincuentes ingresaron a su casa por la noche, los encañonaron delante de sus hijos y después se tirotearon con la policía mientras escapaban.

El robo sucedió el lunes último, pero las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda recién se viralizaron en las últimas horas y permiten ver el momento en el que la familia de la modelo Bárbara Ochiuzzi, pareja del jugador de fútbol, se encontraban sentados en el sillón mientras cenaban y fueron sorprendidos por los ladrones.

"Me gatillaron en la cabeza. En ese momento pensé que me mataban", expresó Claudio Occhiuzzi, suegro de Molina, que estaba dentro de la casa comiendo con su esposa y sus hijos menores. El hombre explicó que durante la cena sintió un ruido que provenía de afuera, y al acercarse a observar qué estaba sucediendo, un grupo de ladrones ingresó al hogar.

“Cuando llegué a la ventana entró uno todo de negro, me puso un revólver en la cabeza y después entraron tres más. Me pegaron, me dijeron que iban a matar a mis hijos adelante mío si no les daba plata. Yo les decía que plata no tenía, que es la verdad. Y ellos me decían que si encontraban plata me mataban”, agregó.

Claudio señaló a la prensa que los delincuentes tenían un handy y los teléfonos abiertos, con los que se comunicaban con otros cómplices que estaban en el exterior. "‘Está todo despejado’, decían. Cuando ya tenían todo cargado en valijas, empezaron a decir: ‘Hay que salir’. Ahí se empezaron a alborotar y me pidieron que les abra el portón", dijo.

Según pudo reconstruir este medio, personal de la DDI de Morón se trasladó a Lanús cuando saltó una alarma en las cámaras municipales de una camioneta Taos que fue denunciada como robada. Al seguirla, la encontraron en la casa del empresario en el momento en que los sujetos lo estaban asaltando.

En ese momento intentaron identificar a la persona que estaba al volante, que aceleró, chocó a un patrullero y empezó a tirotearse con los agentes. "Cuando les abro el portón la Policía pasó por el lugar y se dio inicio a un enfrentamiento, se empezaron a tirotear y hubo más de 15 tiros", afirmó el padre de la modelo.

Fuentes del caso indicaron que el procedimiento fue impactante, ya que los policías tuvieron que entrar en un gimnasio para intentar acceder a la terraza de la casa. Así, entraron al lugar con armas largas y subieron al segundo piso para ubicar a los responsables de la entradera.

Asalto a los suegros de Nahuel Molina: detuvieron a 3 sospechosos

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron que algunos integrantes del grupo lograron escapar luego de abandonar la camioneta y de que un auto Peugeot 208 los pasara a buscar. En el vehículo que dejó la banda se hallaron clavos “miguelitos” caseros, confeccionados con varillas soldadas que usaban para inutilizar neumáticos de los móviles policiales.

Además, en medio de la persecución los asaltantes robaron un segundo vehículo, cuyo dueño resultó ileso, y la Policía secuestró una mochila negra, una pinza hidráulica, otros elementos usados para forzar cerraduras y armas de fuego.

Del parte policial se desprende que el primer detenido fue un joven de 23 años, identificado como D.D.A.B., a quienes le retuvieron su celular, un pasamontañas, guantes de látex y una barreta de hierro. Sobre él pesba un pedido de captura por un hecho anterior por "robo agravado y asociación ilícita", por el cual era buscado desde hace tres años.

El segundo sospechoso arrestado fue F.N.G.J., de 22 años, que fue atrapado por los efectivos a dos cuadras de la casa de los suegros del exjugador de Boca, tras un fallido intento por ocultarse en otra casa. En su poder encontraron un revólver calibre .357 Magnum y se constató que estaba herido en una pierna de un balazo tras el intercambio de disparos con la Policía. Por ese motivo, fue trasladado a un hospital.

El tercer detenido fue identificado como B.I.B., de 20 años, y cayó gracias a la ayuda de la Policía local de Lanús, que se sumó al operativo. El caso quedó en manos de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Ituzaingó, bajo la carátula de "robo agravado en poblado y en banda, por efracción y con arma de fuego".

