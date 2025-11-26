Un informe de 2018 había advertido del riesgo de acceso al balcón del Louvre por donde entraron los ladrones

Un informe de seguridad había advertido en 2018 la posibilidad de acceder con un montacargas al balcón del Louvre por el que entraron los ladrones en el espectacular robo de joyas del 19 de octubre. La auditoría de seguridad, realizada ese año por la casa de alta joyería Van Cleef & Arpels para el museo, advirtió con precisión de la posibilidad de acceder a ese balcón, perteneciente a la galería de Apolo, según informó el diario Le Monde el pasado martes 25 de noviembre por la noche.

En el documento de 2018, "dos páginas y tres esquemas visuales tratan específicamente del balcón que da a la galería de Apolo" y sus autores "insisten, en su texto, en la ventana que da al muelle François-Mitterrand, que califican como 'uno de los mayores puntos vulnerables del establecimiento'", escribe el medio.

El informe menciona el acceso a la barandilla desde el suelo. Para ilustrar sus temores, los expertos de Van Cleef & Arpels incluyen, mediante un documento visual, la hipótesis del uso de una cesta elevadora por parte de los delincuentes, según detalla el diario. La dirección del famoso museo declaró a Le Monde que solo conoció la existencia de este informe después del robo.

La actual dirección, encabezada por Laurence des Cars desde 2021, aseguró al diario que estos documentos, encargados por el anterior equipo liderado por Jean-Luc Martinez, "no fueron comunicados" en el momento de la transmisión de los puestos. El informe también precisó, con imágenes, que las cámaras de vigilancia cerca del balcón no cubrían totalmente este acceso.

Algunos de los detalles de este estudio corresponden al modo operativo que utilizó el comando aquel día: con un montacargas consiguieron acceder al balcón de la galería de Apolo y, con una sierra radial, rompieron la ventana y entraron al espacio para llevarse ocho joyas de la Corona de Francia.

Cómo fue el robo de película al Lovre

El robo ocurrió a las 9:30 de la mañana. Los ladrones estacionaron un montacargas en la entrada del Louvre y lo usaron para elevarse hasta la Galería Apolo, simulando ser obreros disfrazados con chalecos amarillos. Una vez dentro, rompieron vitrinas y se llevaron piezas valuadas en unos 88 millones de euros, entre ellas diademas, collares y broches con diamantes.

Huyeron en motocicletas de alta cilindrada. A pesar de que hay detenidos por el ataque, las joyas continúan desaparecidas. Solo se recuperó la corona de la emperatriz Eugenia, destruida y abandonada durante la fuga.

Los investigadores remarcan un patrón: todos los implicados vivían en la misma zona y tenían vínculos previos entre sí. La fiscal de París, Laure Beccuau, describió el caso como un ejemplo de delincuentes con perfiles bajos que escalaron a delitos de alto impacto.