Robo en el complejo de Adrián "Maravilla" Martínez: el particular pedido a los ladrones

El futbolista de Racing Adrián "Maravilla" Martínez denunció que fue víctima de la inseguridad durante la madrugada de este domingo luego de que ocurrió un robo en el predio deportivo de su propiedad. No obstante, lo llamativo fue el accionar posterior cuando identificaron a los delincuentes y les dieron una oportunidad de devolver lo robado.

El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana del domingo en el complejo ubicado en Campana, provincia de Buenos Aires. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede ver como un grupo de jóvenes ingresó por una ventana hasta el sector de cocina y huyeron poco después con diferentes elementos de valor para el funcionamiento diario del predio que cuenta con canchas de fútbol, pádel y áreas recreativas.

Más allá del robo en sí, lo que llamó la atención luego fue la inusual respuesta del establecimiento, dado que los administradores decidieron contactar a los delincuentes a través de Instagram, compartiendo las imágenes, avisando que habían sido identificados y pidiéndoles que por favor devolvieran los objetos robados.

"Chicos lastimosamente ya sabemos quienes son y donde fueron con las cosas por favor traerlas nuevamente.!", señalaron desde la administración del predio en la publicación que fue acompañada de los videos donde se ve la secuencia del robo.

En el mensaje compartido en la red social se instó a los jóvenes a recapacitar y devolver lo robado para evitar complicaciones legales y cerró: "No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron… les esperamos".

Para presionar aún más en la situación en la publicación, la cual luego fue editada, se arrobaron los perfiles de los presuntos implicados en el robo, considerando que sus rostros fueron registrados con total nitidez por las cámaras de seguridad del lugar.

Si bien desde el complejo del futbolista se optó por apelar a la responsabilidad de los jóvenes antes que dar paso a la judicialización del caso, hasta el momento no se confirmó si los elementos robados fueron restituidos o si se procedió a realizar la denuncia formal de los hechos.

