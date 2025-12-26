A una familia argentina le robaron la Hilux y dólares cuando vacacionaba en Chile

Una familia sanjuanina sufrió un importante robo mientras vacacionaba en La Serena, Chile. Se quedaron sin la camioneta en que viajaron y además les sustrajeron 3.500 dólares que habían llevado en efectivo para la temporada.

El robo ocurrió durante la madrugada del 22 de diciembre en un complejo cerrado a pesar de que contaba con personal de seguridad y cámaras, por lo que sospechan que el ataque fue acordado entre los delincuentes y uno de los guardias.

“Fue todo muy armado. Nosotros llegamos y no movimos la camioneta. No había forma de verla desde afuera. Entraron y fueron directamente a la camioneta”, expresó Thiago Montero, uno de los integrantes de la familia ante Canal 13 San Juan.

El hecho sucedió entre las 00:40 y la 01:00 am, los delincuentes ingresaron al predio donde se alojaban, el Condominio Mirador del Faro, destrabaron el volante y la alarma de la Toyota Hilux SRX y chocaron el portón del lugar para huir. En la camioneta además guardaban 3.500 dólares.

Si bien todo quedó registrado en las cámaras, la familia no recibió mucha ayuda en el momento y se quedó durante ese día y los siguientes varada en Chile. “Tenían dos cámaras enfrente, los estaban viendo por la caseta de seguridad y no hicieron nada. La camioneta estaba a metros de la garita”, detalló Montero al mismo medio.

“Los tipos entran y trabajan con total libertad. El guardia no hizo nada, estaba tan tranquilo que ni siquiera llamó a los carabineros. Habló con la otra caseta para que llamaran ellos”, agregó.

De acuerdo a lo recabado por la familia el vigilante de ese día, que sería colombiano, después del robo no volvió a ir a trabajar y sólo tenía un mes de antigüedad, por lo que la suspicacia sobre su complicidad es fuerte.

No es la primera vez que sucede un robo de estas características en esa localidad, elegida especialmente por los sanjuaninos dado la cercanía. A comienzos de diciembre, otra familia sufrió el hurto de su camioneta. En esa oportunidad, Miguel Rodríguez, dejó su camioneta en el estacionamiento de un supermercado, también con la traba del volante puesta y cerrada pero cuando regresó ya no estaba, informó diario Tiempo de San Juan.

Rodríguez aseguró a ese mismo medio que esas bandas delictivas tienen como objetivo especialmente a las camionetas con patente argentina para trasladarlas en contenedores hacia la frontera con Bolivia.

Recomendaciones de la Embajada en Chile

Ante este escenario, la Embajada Argentina en Chile recomendó algunas medidas de seguridad para prevenir los robos. En ese sentido indicó utilizar medios de pagos digitales, evitar la ayuda de terceros ante la pinchadura de los neumáticos, dado que es uno de los mecanismos que se utilizan para sustraer los vehículos, y utilizar estacionamientos privados.

