Hallaron a una joven asesinada en un basural: qué reveló la autopsia

El cuerpo de Erika Antonella Álvarez fue hallado en un basural de la ciudad de Tucumán. Tenía 25 años y estaba dentro de una bolsa de residuos, sin ropa, lo que desde el inicio marcó la gravedad del caso. En el lugar trabajaron efectivos policiales que aseguraron el perímetro y dieron intervención inmediata a la Fiscalía, mientras se iniciaban las primeras tareas investigativas.

El aviso a las autoridades se produjo luego de que dos mujeres que caminaban por el sector advirtieran la presencia sospechosa de una bolsa con un cuerpo en su interior. Tras alertar a otras personas de la zona, se comunicaron con el sistema de emergencias, lo que derivó en la llegada de personal de la comisaría con jurisdicción en el área.

El basural y la escena. A partir de los primeros relevamientos, los investigadores establecieron que el basural se encuentra a poca distancia del domicilio de la joven. Se trata de un punto utilizado habitualmente para arrojar residuos, lo que abre interrogantes sobre el momento y las circunstancias en que el cuerpo fue abandonado allí sin ser advertido.

En la escena se secuestraron distintos elementos que ahora forman parte del expediente, entre ellos sogas y cintas, los cuales serán sometidos a peritajes de laboratorio para determinar si guardan relación directa con el crimen. Todas las evidencias quedaron bajo resguardo judicial.

Autopsia y mecánica del crimen. El avance más contundente de la investigación llegó con el resultado preliminar de la autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense. El informe confirmó que Erika Álvarez murió como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, una combinación de lesiones que evidencia una agresión de extrema violencia, con golpes severos en el rostro y el cráneo y una lesión fatal en el cuello.

Con ese dato, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, que ahora concentra sus esfuerzos en reconstruir las últimas horas con vida de la joven.

Erika vivía sola, aunque su casa estaba ubicada cerca del domicilio de sus familiares, quienes fueron los encargados de identificar el cuerpo y señalar que no sabían de ella desde hacía unas 48 horas.

Según los primeros testimonios, no existía una denuncia formal por desaparición, ya que la joven solía ausentarse por períodos breves. Esa circunstancia complejiza la reconstrucción del recorrido previo al crimen, motivo por el cual la Fiscalía ordenó inspecciones en la vivienda y un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad de la zona.

Mientras se esperan los resultados de las pericias complementarias realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, la investigación avanza con varias líneas abiertas.

El objetivo central de los investigadores pasa por determinar cómo y dónde fue atacada Erika Álvarez y quién o quiénes fueron los responsables de un femicidio que, por su violencia, generó una fuerte conmoción en Manantial Sur.