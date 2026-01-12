La importancia del acuerdo Mercosur - UE: “Hay diferentes motivos que hacen que sea clave”

El director del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Maximiliano Moreno, analizó en Canal E el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual avanza hacia su firma definitiva, prevista para el 17 de enero.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que este acuerdo estaba cerrado, el texto del acuerdo estuvo cerrado desde el año 2019”, recordó Maximiliano Moreno, al explicar que las demoras respondieron principalmente a resistencias internas en Europa. “Este aval interno estuvo demorado por el lobby del sector agrícola europeo, que por diferentes motivos, no siempre basados en evidencia científica, en criterios objetivos, estaba en contra del acuerdo”, planteó.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea resulta clave

Según desarrolló, el contexto internacional vuelve al acuerdo todavía más valioso. “Sabemos que hoy el mundo se ha vuelto un lugar más complicado, la guerra de arancel y los conflictos bélicos, hay diferentes motivos que hacen que un acuerdo de esta naturaleza, que estabiliza flujos de comercio, es clave”, afirmó.

En ese marco, Moreno destacó el peso del mercado europeo: “Europa sigue siendo la tercera economía del mundo, sigue siendo un gran importador de productos agroindustriales, importa 220.000 millones de dólares de productos agroindustriales todos los años, y de Argentina importa muy poco, solamente el 3%”.

El acuerdo y la consolidación de un ordenamiento económico

Asimismo, subrayó que el acuerdo no solo mejora el acceso al mercado europeo, sino que también introduce previsibilidad para un país históricamente marcado por políticas comerciales cambiantes. “Otro atractivo del acuerdo, que hay países como Argentina tan acostumbrados a tener políticas comerciales muy oscilantes, es que ancla políticas”, explicó.

Sobre la misma línea, el entrevistado enumeró restricciones que quedarían prohibidas: “Las declaraciones juradas anticipadas de importación que estuvieron vigentes hace poco bueno no están más permitidos con este acuerdo”. A su vez, agregó que, “los registros de exportaciones que tanto complicaban las exportaciones sobre todo de trigo, de maíz, de carne vacuna bueno no están más permitidos”.

Respecto a los derechos de exportación, aclaró que el acuerdo establece límites máximos. “Lo que hace el acuerdo es fijar máximos para materia de derechos de exportación abajo de ese derecho de exportación, Argentina tiene toda la libertad Argentina puede cobrar cero”, sostuvo.