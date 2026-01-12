El analista político, Carlos Fara, estuvo por Canal E e hizo hincapié en la situación política en Venezuela que volvió a ocupar el centro de la escena regional tras la liberación de 24 presos políticos, la falta de información sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo y la reconfiguración del vínculo entre Estados Unidos, el chavismo y la oposición.

Sobre el paradero del gendarme argentino y del resto de los detenidos, Carlos Fara planteó: “No hay ninguna novedad”. Y explicó la cautela del gobierno argentino al señalar que “el Gobierno, digamos, fue muy prudente en no hacer ninguna declaración porque está claro que no tiene ninguna certeza”. En ese marco, interpretó las liberaciones como parte de una negociación: “Está claro que lo que va haciendo es largar presos con cuenta”.

El ida y vuelta entre Estados Unidos y Venezuela

Según desarrolló, el proceso se parece a un intercambio de gestos entre Estados Unidos y Venezuela: “Habrá que ver si Estados Unidos cumple algún paso, entonces Venezuela o el régimen cumple algún otro en esta circunstancia”. Esto se da en una dinámica donde “cada uno va bajando una carta para no quedar de alguna manera, digamos, sorprendido en su buena fe”.

En cuanto a la situación del chavismo, Fara sostuvo que, “es un régimen claramente condicionado, sin lugar a duda”, con una “capacidad limitada en cuanto a su autonomía”, tanto en lo militar como en lo petrolero, debido a “una especie de suerte de bloqueo por parte de Estados Unidos”. Sin embargo, advirtió que, “esto recién empieza” y que la idea de transición “por ahora deberíamos tomarla, digamos, un poco con pinzas”.

Sobre la eventual reunión entre Trump y María Corina Machado, destacó: “Ya sabemos, digamos, que sin ninguna expectativa de que haya, vamos a decir, un cambio de régimen más allá de la situación de Maduro”.

María Corina Machado y su afirmación al frente de la oposición

Respecto del liderazgo opositor, el entrevistado afirmó que, “María Corina Machado va a seguir siendo la líder de la oposición, claramente”. Sobre la misma línea, recordó que, “ella debió haber sido la candidata opositora en la elección que finalmente el gobierno no reconoció” y que “Edmundo Gutiérrez no es el líder opositor”.

Luego, manifestó que Machado “empezó a hacer un juego un poco más astuto, políticamente, criticando al régimen, como diciéndole a Trump, mirá que si arreglás con ellos vas a tener problemas”.