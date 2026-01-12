Ramiro Tosi: “El dólar, en estos últimos días, estuvo bastante oscilante, pero bastante tranquilo”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en comunicación con Canal E, analizó la aceleración del dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que volvió a poner el foco en el mercado cambiario y en las próximas decisiones del Banco Central.

Sobre el dato de inflación de diciembre, Ramiro Tosi explicó: “Conocimos el dato de la ciudad que aceleró un poco más de lo esperado”. Sin embargo, aclaró que existe una diferencia metodológica clave entre los índices: “Lo clave fue, y es algo que va a ser la última vez, la discrepancia entre lo que mide la ciudad y el INDEC”.

Se estrena el nuevo IPC a partir de enero

Asimismo, recordó que el IPC nacional cambiará su composición: “A partir del mes que viene, con el dato de inflación de enero, ya vamos a tener implementada la reforma del IPC con la nueva encuesta de gasto del 2018”. Esto implicará “un IPC que va a tener más componente de servicios que de bienes como ahora”.

En ese contexto, Tosi anticipó que el dato nacional podría ubicarse por debajo del de CABA: “Uno espera que mañana el dato del INDEC esté más cerca del 2,5”. Incluso dijo que, “podrías llegar a tener un dato 2,4 o 2,5”, teniendo en cuenta la incidencia de precios estacionales.

El impacto de la inflación en el dólar

Sobre una eventual presión cambiaria, sostuvo que el rango de expectativas ya está descontado: “Hay gente que está esperando en un rango, te diría entre 2,3 y 2,5”. Lo cual “se va a trasladar directo al mecanismo de ajuste del techo de la banda”.

Respecto al dólar, el entrevistado describió un mercado estable: “Si mirás cómo estuvo el dólar en estos últimos días, está bastante oscilante, pero bastante tranquilo”. También con intervención del Banco Central a través de bonos dólar linked.

Aun así, advirtió que las tasas reflejan cautela: “Si vos mirás toda la curva, está operado entre 33, 34%”. Sobre la misma línea, comentó que implica “una inflación parecida a lo que va a ser el cierre de 2025”.