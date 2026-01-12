Inflación futuro: se estima que el índice inflacionario anual para 2026 podría estar en torno al 20%

El economista, Alejandro Bianchi, en diálogo con Canal E, se refirió a la publicación del dato de inflación, el cual vuelve a concentrar la atención del mercado por su impacto directo sobre las bandas cambiarias y el dólar.

Alejandro Bianchi recordó que, “el relevamiento de expectativa de mercado de noviembre esperaba una inflación del 2,3, pero terminó siendo del 2,5”. Para diciembre, detalló que, “el REM de diciembre la expectativa era de 2,3% de inflación”, aunque advirtió que, “algunas consultoras privadas hablan de que hay algo de dispersión”.

Los datos que influyeron en la suba de la inflación

Uno de los factores que presiona al alza es el precio de los alimentos. “Ha subido bastante la carne, cerca de un 9%, 9,5% en el mes”, señaló, lo que lleva a que “el techo de las expectativas una posibilidad también más cercana al 2,5 en lugar del 2,3”.

Bianchi remarcó que la inflación es un indicador rezagado. “La inflación se mide ex post, no mira futuro sino que mira lo que pasó el mes pasado”, explicó. En cambio, al mirar hacia adelante, destacó que, “el REM marca para los próximos 12 meses una expectativa de inflación del 20,1%”.

Estimaciones para la inflación en 2027

En términos anuales, precisó que, “estamos terminando el 2025 con una inflación acumulada cercana al 31%”, mientras que “un 2026 cercana al 20%”. Si el proceso de desinflación continúa, proyectó que, “probablemente si continúa esta senda de desinflación, estemos hablando del 10%, 2027 recién”.

Según el REM, el primer quiebre del 2% mensual llegaría más adelante. “Para bajar del 2% de inflación, el REM espera recién en febrero que puede estar rondando el 1,8%”, destacó el entrevistado y agregó que, “para llegar al 1,5%, recién en junio de este año”.

Sobre los vencimientos de deuda, apeló a una máxima del mercado: “Siempre en el mercado se dice que flujo mata fundamental”. Sin embargo, aclaró: “Yo creo que el fundamental es bueno”.