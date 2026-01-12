El economista, Orlando Ferreres, dialogó con Canal E y brindó un diagnóstico sobre la evolución de la inflación, el tipo de cambio, la inversión y el escenario económico de Argentina.

Sobre el dato inflacionario de diciembre, Orlando Ferreres señaló: “Para nosotros nos da 2,5, que es un número bajo comparado con el de la Ciudad de Buenos Aires que dio 2,7”. Según estimó, “va a dar 31% la inflación desde enero a diciembre”, lo que, si bien representa una mejora, no deja de ser significativo.

Se vienen los festejos por la inflación anual de 2025

En ese sentido, afirmó: “Es una inflación que va a ser festejada como la más baja de los últimos años, cosa que es realmente cierta, así que estamos todos contentos, pero igual es una inflación bastante alta”.

De cara al próximo año, Ferreres proyectó una desaceleración adicional: “Para el año 2026 estamos calculando un 20% de aumento del nivel de precio minorista”. Lo que implicaría una reducción sustancial frente a 2025.

Continúa la falta de inversión

Uno de los ejes centrales fue la falta de inversión. En este contexto, explicó que, “lo que falta es más inversión” y precisó que, “la inversión bruta interna fija con respecto al PBI fue de 14% en los últimos meses”, un nivel insuficiente en comparación internacional.

A su vez, el entrevistado sostuvo: “Hay 30 países, 32 países que tienen más de 30% de inversión sobre el PBI”. Para revertir esta situación, remarcó la necesidad de mejorar el salario real, el empleo y el consumo.

En materia cambiaria, advirtió sobre los desequilibrios que genera el atraso del dólar. “El Gobierno se juzgó con un tipo de cambio relativamente bajo, eso impide la inversión y también dificulta por ejemplo el turismo”, afirmó.