“No va a cambiar mucho el escenario tras el pago del Gobierno a los bonistas”

El economista, Andrés Reschini, habló con Canal E y analizó la reciente reestructuración de la deuda argentina, la acumulación de reservas, el comportamiento del mercado financiero y las perspectivas de inflación y consumo.

“No va a cambiar mucho el escenario dado que el pago se consiguió con un instrumento de corto plazo”, señaló Andrés Reschini, y aclaró que se trata de “un instrumento muy corto, 372 días”, por lo que “el mercado sigue esperando a ver cómo va a hacer el Gobierno para conseguir acumular reservas”.

El mercado se mantiene cauteloso

Asimismo, destacó que, si bien los bonistas ya cobraron, la reacción del mercado fue moderada: “Los cupones se cobraron, entraron a la cuenta de comitentes y creo que va a haber reinversión”. Sin embargo, remarcó que, “el mercado va a seguir estando algo cauteloso”.

Respecto a la reinversión de los pagos, Reschini explicó que ya hubo señales iniciales: “Los pagos empezaron a acreditarse el día viernes, que fue la última rueda”. En este sentido, agregó que, “creo que ya empezamos a ver algo de reinversión”.

Los siguientes pagos del Gobierno

Sobre los compromisos que enfrenta el Gobierno, precisó: “Ahora, en poquito tiempo, tenemos un pago que es de un poco más de 800 millones con el Fondo Monetario”. Además, añadió que, “lo más grande creo que va a estar cerca del fin de año con el próximo pago de Bonares y Global”.

En ese contexto, el entrevistado subrayó que la atención está puesta en la acumulación de reservas: “El mercado va a estar, lo que está siguiendo el mercado es a ver qué capacidad de acumulación de reservas tiene”.

También advirtió sobre las dudas en torno al esquema cambiario: “Hay algunas dudas todavía con el nuevo esquema cambiario”. Si bien reconoció avances, aclaró que, “el mercado quiere saber qué costo van a tener estas compras de reservas para ver si es sostenible o no”.