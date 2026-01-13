Tras el impacto de la ola gigante que azotó la costa bonaerense, expertos explicaron que el fenómeno responsable de la tragedia fue una virazón. Este evento meteorológico provocó una suba repentina del nivel del mar, resultando en un joven fallecido y al menos 34 personas heridas en las playas de Santa Clara del Mar.

¿Qué es técnicamente una virazón y por qué se produce?

La virazón ocurre cuando el viento cambia de dirección de manera brusca, lo que genera un empuje inmediato del agua hacia la costa. El geólogo Federico Isla explicó que el fenómeno se originó por vientos pamperos del oeste que rotaron repentinamente hacia el sudeste. Esta rotación produce lo que se denomina una "marea meteorológica", elevando el oleaje de forma violenta y sin previo aviso.

¿Por qué se descarta que haya sido un tsunami?

A diferencia de un tsunami tradicional, que requiere un episodio geológico como un terremoto o desplazamiento de placas, la virazón tiene un origen puramente atmosférico. Isla aclaró que no se registró actividad sísmica en regiones como las Islas Sandwich o Georgias del Sur, condición indispensable para que un tsunami impactara en la zona de Mar del Plata. La ausencia de estos registros confirmó que la "ola gigante" fue consecuencia exclusiva de la dinámica de los vientos

¿Cómo influyó el cambio del viento en el comportamiento del mar?

Durante gran parte de la jornada, los vientos del oeste (pamperos) empujaron el agua hacia mar adentro, creando una falsa sensación de calma en la orilla. Al girar abruptamente hacia el sudeste, la masa de agua regresó con una fuerza inusual, avanzando sobre la playa y atrapando a los veraneantes sin darles margen de reacción. Este patrón de comportamiento fue el detonante de las escenas de pánico y el posterior operativo de evacuación en todo el sector costero.

