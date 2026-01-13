El meteotsunami acontecido este lunes en Santa Clara del Mar dejó como saldo 35 heridos y una víctima fatal. El joven fallecido es Yair Amir Manno Núñez, de 29 años, que se encontraba vacacionando en la costa argentina.

Manno Núñez era un destacado jinete de caballos de endurance, una disciplina hípica de resistencia en la que se corren distancias de entre 100 a 160 km. El joven, oriundo de Mar del Plata, vivía actualmente en Francia y había venido con su novia al país a visitar.

En la tarde de este lunes, cuando el mar se retiró súbitamente y emergió una ola de aproximadamente cinco metros de altura, Manno Núñez habría sido arrastrado por el agua y se habría golpeado la cabeza con una piedra, lo que determinó su fatal desenlace.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Yair Manno

En diálogo con TN, uno de los guardavidas describió que Manno se golpeó, quedando inconsciente, y luego se ahogó, por lo que fue traslado sin signos vitales a un centro de salud. El accidente se produjo cuando el joven se encontraba cerca de un grupo de pescadores en un sector de la albufera de la llamada “laguna de Mar Chiquita”, detalló La Nación.

El joven deportista a principios del año pasado se había convertido en el mejor atleta de la PAEC NF (Pan-American Equestrian Confederation) en el ranking de endurance, subiendo 11 puestos hasta el 19, indicó la Federación Ecuestre Argentina.

El mini tsunami en

El fenómeno conocido como meteotsunami y popularmente denominado “mini tsunami” sorprendió esta tarde a los turistas que veraneaban en Mar Chiquita y también en zonas de la costa de Mar del Plata, ubicada a solo 20 kilómetros.

Desde el área de Defensa Civil recordaron que un hecho de similares características ocurrió hace dos años en Mar del Plata. En aquella oportunidad, el fenómeno sucedió durante la noche, lo que evitó que se registraran víctimas o heridos al no haber bañistas en la zona. La diferencia fundamental en esta ocasión fue el horario y las altas temperaturas, que provocaron que el impacto fuera directo sobre una playa colmada de gente.

Tres rugbiers fueron detenidos en Ostende por atacar a golpes a un grupo de jóvenes

La comunidad científica todavía no cuenta con una explicación final para estos desplazamientos bruscos de masa de agua en el Mar Argentino. En esa línea, el licenciado en Ciencias de la Atmósfera y Matemático de la UBA, exdirector del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Eduardo Piacentini, indicó, en diálogo con Infobae, que el fenómeno aún se encuentra en estudio pero que “una primera explicación pudiera ser debido no a un movimiento marino, sino a un efecto violento y de muy corta duración de diferencia brusca de presión entre la masa de aire superficial y la presión sobre la superficie del mar. Podría denominarse ‘meteotsunami’, pero no tiene al momento verificación científica”.



LM/ML